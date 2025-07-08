Devises / BTCT
BTCT: BTC Digital Ltd
2.89 USD 0.02 (0.69%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BTCT a changé de -0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.84 et à un maximum de 2.95.
Suivez la dynamique BTC Digital Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- BTC Digital adds $5 million in ethereum to strategic reserves
- BTC Digital purchases $5 million in ethereum, holdings reach 2,135 ETH
- BTC Digital shifts focus to Ethereum with $6 million financing
- BTC Digital announces pivot to Ethereum, closes $6M financing round
- BTC Digital closes $6 million registered direct offering
- BTC Digital stock tumbles after $6 million share offering
- BTC Digital completes $1 million bitcoin strategic reserve
- BTC Digital stock surges after establishing $1 million Ethereum reserve
- BTC Digital acquires $1 million in ethereum for strategic reserve
- BTC Digital establishes $1 million Ethereum strategic reserve
- BTC Digital advances Georgia mining project with liquid cooling
Range quotidien
2.84 2.95
Range Annuel
1.46 25.40
- Clôture Précédente
- 2.91
- Ouverture
- 2.94
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Plus Bas
- 2.84
- Plus Haut
- 2.95
- Volume
- 203
- Changement quotidien
- -0.69%
- Changement Mensuel
- 12.45%
- Changement à 6 Mois
- -28.29%
- Changement Annuel
- 88.89%
20 septembre, samedi