BTCT: BTC Digital Ltd
2.97 USD 0.12 (4.21%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTCT за сегодня изменился на 4.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.76, а максимальная — 3.07.
Следите за динамикой BTC Digital Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BTCT
Дневной диапазон
2.76 3.07
Годовой диапазон
1.46 25.40
- Предыдущее закрытие
- 2.85
- Open
- 2.81
- Bid
- 2.97
- Ask
- 3.27
- Low
- 2.76
- High
- 3.07
- Объем
- 455
- Дневное изменение
- 4.21%
- Месячное изменение
- 15.56%
- 6-месячное изменение
- -26.30%
- Годовое изменение
- 94.12%
