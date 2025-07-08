QuotazioniSezioni
Valute / BTCT
Tornare a Azioni

BTCT: BTC Digital Ltd

2.89 USD 0.02 (0.69%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTCT ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.84 e ad un massimo di 2.95.

Segui le dinamiche di BTC Digital Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCT News

Intervallo Giornaliero
2.84 2.95
Intervallo Annuale
1.46 25.40
Chiusura Precedente
2.91
Apertura
2.94
Bid
2.89
Ask
3.19
Minimo
2.84
Massimo
2.95
Volume
203
Variazione giornaliera
-0.69%
Variazione Mensile
12.45%
Variazione Semestrale
-28.29%
Variazione Annuale
88.89%
21 settembre, domenica