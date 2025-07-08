Valute / BTCT
BTCT: BTC Digital Ltd
2.89 USD 0.02 (0.69%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTCT ha avuto una variazione del -0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.84 e ad un massimo di 2.95.
Segui le dinamiche di BTC Digital Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.84 2.95
Intervallo Annuale
1.46 25.40
- Chiusura Precedente
- 2.91
- Apertura
- 2.94
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- Minimo
- 2.84
- Massimo
- 2.95
- Volume
- 203
- Variazione giornaliera
- -0.69%
- Variazione Mensile
- 12.45%
- Variazione Semestrale
- -28.29%
- Variazione Annuale
- 88.89%
21 settembre, domenica