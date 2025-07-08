Währungen / BTCT
BTCT: BTC Digital Ltd
2.91 USD 0.12 (4.30%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTCT hat sich für heute um 4.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.81 bis zu einem Hoch von 2.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die BTC Digital Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTCT News
Tagesspanne
2.81 2.97
Jahresspanne
1.46 25.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.79
- Eröffnung
- 2.85
- Bid
- 2.91
- Ask
- 3.21
- Tief
- 2.81
- Hoch
- 2.97
- Volumen
- 328
- Tagesänderung
- 4.30%
- Monatsänderung
- 13.23%
- 6-Monatsänderung
- -27.79%
- Jahresänderung
- 90.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K