통화 / BTCT
BTCT: BTC Digital Ltd
2.89 USD 0.02 (0.69%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BTCT 환율이 오늘 -0.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.84이고 고가는 2.95이었습니다.
BTC Digital Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTCT News
- BTC Digital adds $5 million in ethereum to strategic reserves
- BTC Digital purchases $5 million in ethereum, holdings reach 2,135 ETH
- BTC Digital shifts focus to Ethereum with $6 million financing
- BTC Digital announces pivot to Ethereum, closes $6M financing round
- BTC Digital closes $6 million registered direct offering
- BTC Digital stock tumbles after $6 million share offering
- BTC Digital completes $1 million bitcoin strategic reserve
- BTC Digital stock surges after establishing $1 million Ethereum reserve
- BTC Digital acquires $1 million in ethereum for strategic reserve
- BTC Digital establishes $1 million Ethereum strategic reserve
- BTC Digital advances Georgia mining project with liquid cooling
일일 변동 비율
2.84 2.95
년간 변동
1.46 25.40
- 이전 종가
- 2.91
- 시가
- 2.94
- Bid
- 2.89
- Ask
- 3.19
- 저가
- 2.84
- 고가
- 2.95
- 볼륨
- 203
- 일일 변동
- -0.69%
- 월 변동
- 12.45%
- 6개월 변동
- -28.29%
- 년간 변동율
- 88.89%
20 9월, 토요일