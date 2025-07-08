시세섹션
통화 / BTCT
주식로 돌아가기

BTCT: BTC Digital Ltd

2.89 USD 0.02 (0.69%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BTCT 환율이 오늘 -0.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.84이고 고가는 2.95이었습니다.

BTC Digital Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCT News

일일 변동 비율
2.84 2.95
년간 변동
1.46 25.40
이전 종가
2.91
시가
2.94
Bid
2.89
Ask
3.19
저가
2.84
고가
2.95
볼륨
203
일일 변동
-0.69%
월 변동
12.45%
6개월 변동
-28.29%
년간 변동율
88.89%
20 9월, 토요일