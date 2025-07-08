货币 / BTCT
BTCT: BTC Digital Ltd
2.79 USD 0.18 (6.06%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BTCT汇率已更改-6.06%。当日，交易品种以低点2.75和高点2.88进行交易。
关注BTC Digital Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BTCT新闻
- BTC Digital adds $5 million in ethereum to strategic reserves
- BTC Digital purchases $5 million in ethereum, holdings reach 2,135 ETH
- BTC Digital shifts focus to Ethereum with $6 million financing
- BTC Digital announces pivot to Ethereum, closes $6M financing round
- BTC Digital closes $6 million registered direct offering
- BTC Digital stock tumbles after $6 million share offering
- BTC Digital completes $1 million bitcoin strategic reserve
- BTC Digital stock surges after establishing $1 million Ethereum reserve
- BTC Digital acquires $1 million in ethereum for strategic reserve
- BTC Digital establishes $1 million Ethereum strategic reserve
- BTC Digital advances Georgia mining project with liquid cooling
日范围
2.75 2.88
年范围
1.46 25.40
- 前一天收盘价
- 2.97
- 开盘价
- 2.85
- 卖价
- 2.79
- 买价
- 3.09
- 最低价
- 2.75
- 最高价
- 2.88
- 交易量
- 147
- 日变化
- -6.06%
- 月变化
- 8.56%
- 6个月变化
- -30.77%
- 年变化
- 82.35%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值