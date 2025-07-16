クォートセクション
通貨 / BSRR
BSRR: Sierra Bancorp

31.08 USD 1.20 (4.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BSRRの今日の為替レートは、4.02%変化しました。日中、通貨は1あたり30.27の安値と31.36の高値で取引されました。

Sierra Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
30.27 31.36
1年のレンジ
22.42 35.13
以前の終値
29.88
始値
30.64
買値
31.08
買値
31.38
安値
30.27
高値
31.36
出来高
86
1日の変化
4.02%
1ヶ月の変化
3.08%
6ヶ月の変化
12.94%
1年の変化
7.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K