BSRR: Sierra Bancorp
31.08 USD 1.20 (4.02%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BSRRの今日の為替レートは、4.02%変化しました。日中、通貨は1あたり30.27の安値と31.36の高値で取引されました。
Sierra Bancorpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
30.27 31.36
1年のレンジ
22.42 35.13
- 以前の終値
- 29.88
- 始値
- 30.64
- 買値
- 31.08
- 買値
- 31.38
- 安値
- 30.27
- 高値
- 31.36
- 出来高
- 86
- 1日の変化
- 4.02%
- 1ヶ月の変化
- 3.08%
- 6ヶ月の変化
- 12.94%
- 1年の変化
- 7.17%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K