BSRR: Sierra Bancorp
29.63 USD 0.43 (1.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BSRR за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.54, а максимальная — 29.80.
Следите за динамикой Sierra Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.54 29.80
Годовой диапазон
22.42 35.13
- Предыдущее закрытие
- 30.06
- Open
- 29.80
- Bid
- 29.63
- Ask
- 29.93
- Low
- 29.54
- High
- 29.80
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- -1.72%
- 6-месячное изменение
- 7.67%
- Годовое изменение
- 2.17%
