BSRR: Sierra Bancorp

29.63 USD 0.43 (1.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BSRR за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.54, а максимальная — 29.80.

Следите за динамикой Sierra Bancorp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
29.54 29.80
Годовой диапазон
22.42 35.13
Предыдущее закрытие
30.06
Open
29.80
Bid
29.63
Ask
29.93
Low
29.54
High
29.80
Объем
32
Дневное изменение
-1.43%
Месячное изменение
-1.72%
6-месячное изменение
7.67%
Годовое изменение
2.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.