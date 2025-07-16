Währungen / BSRR
BSRR: Sierra Bancorp
30.58 USD 0.50 (1.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BSRR hat sich für heute um -1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.58 bis zu einem Hoch von 31.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sierra Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.58 31.01
Jahresspanne
22.42 35.13
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.08
- Eröffnung
- 31.01
- Bid
- 30.58
- Ask
- 30.88
- Tief
- 30.58
- Hoch
- 31.01
- Volumen
- 20
- Tagesänderung
- -1.61%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- 11.12%
- Jahresänderung
- 5.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K