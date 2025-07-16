KurseKategorien
Währungen / BSRR
Zurück zum Aktien

BSRR: Sierra Bancorp

30.58 USD 0.50 (1.61%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BSRR hat sich für heute um -1.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.58 bis zu einem Hoch von 31.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Sierra Bancorp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BSRR News

Tagesspanne
30.58 31.01
Jahresspanne
22.42 35.13
Vorheriger Schlusskurs
31.08
Eröffnung
31.01
Bid
30.58
Ask
30.88
Tief
30.58
Hoch
31.01
Volumen
20
Tagesänderung
-1.61%
Monatsänderung
1.43%
6-Monatsänderung
11.12%
Jahresänderung
5.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K