货币 / BSRR
BSRR: Sierra Bancorp
29.63 USD 0.43 (1.43%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BSRR汇率已更改-1.43%。当日，交易品种以低点29.54和高点29.80进行交易。
关注Sierra Bancorp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BSRR新闻
日范围
29.54 29.80
年范围
22.42 35.13
- 前一天收盘价
- 30.06
- 开盘价
- 29.80
- 卖价
- 29.63
- 买价
- 29.93
- 最低价
- 29.54
- 最高价
- 29.80
- 交易量
- 32
- 日变化
- -1.43%
- 月变化
- -1.72%
- 6个月变化
- 7.67%
- 年变化
- 2.17%
