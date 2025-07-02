通貨 / BFZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BFZ: BlackRock California Municipal Income Trust
10.97 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BFZの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり10.91の安値と10.97の高値で取引されました。
BlackRock California Municipal Income Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFZ News
- サバ・キャピタル、ブラックロック・カリフォルニア（BFZ）株式を529,812ドルで売却
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Saba Capital sells $223k in Blackrock California Municipal (BFZ)
- Saba Capital sells Blackrock California (BFZ) shares for $309,663
- Saba capital sells Blackrock California (BFZ) shares for $368,704
- Saba capital sells $474k in Blackrock California (BFZ)
1日のレンジ
10.91 10.97
1年のレンジ
10.17 12.23
- 以前の終値
- 10.97
- 始値
- 10.92
- 買値
- 10.97
- 買値
- 11.27
- 安値
- 10.91
- 高値
- 10.97
- 出来高
- 138
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 5.48%
- 6ヶ月の変化
- 0.18%
- 1年の変化
- -9.56%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K