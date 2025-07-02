QuotazioniSezioni
Valute / BFZ
BFZ: BlackRock California Municipal Income Trust

10.95 USD 0.02 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BFZ ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.94 e ad un massimo di 10.99.

Segui le dinamiche di BlackRock California Municipal Income Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
10.94 10.99
Intervallo Annuale
10.17 12.23
Chiusura Precedente
10.97
Apertura
10.97
Bid
10.95
Ask
11.25
Minimo
10.94
Massimo
10.99
Volume
366
Variazione giornaliera
-0.18%
Variazione Mensile
5.29%
Variazione Semestrale
0.00%
Variazione Annuale
-9.73%
21 settembre, domenica