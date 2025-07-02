Valute / BFZ
BFZ: BlackRock California Municipal Income Trust
10.95 USD 0.02 (0.18%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BFZ ha avuto una variazione del -0.18% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 10.94 e ad un massimo di 10.99.
Segui le dinamiche di BlackRock California Municipal Income Trust. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BFZ News
Intervallo Giornaliero
10.94 10.99
Intervallo Annuale
10.17 12.23
- Chiusura Precedente
- 10.97
- Apertura
- 10.97
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Minimo
- 10.94
- Massimo
- 10.99
- Volume
- 366
- Variazione giornaliera
- -0.18%
- Variazione Mensile
- 5.29%
- Variazione Semestrale
- 0.00%
- Variazione Annuale
- -9.73%
21 settembre, domenica