Währungen / BFZ
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BFZ: BlackRock California Municipal Income Trust
10.95 USD 0.02 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BFZ hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.94 bis zu einem Hoch von 10.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die BlackRock California Municipal Income Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFZ News
- Saba Capital verkauft Anteile am BlackRock California Trust (BFZ) im Wert von 663.644 US-Dollar
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Saba Capital sells $223k in Blackrock California Municipal (BFZ)
- Saba Capital sells Blackrock California (BFZ) shares for $309,663
- Saba capital sells Blackrock California (BFZ) shares for $368,704
- Saba capital sells $474k in Blackrock California (BFZ)
Tagesspanne
10.94 10.99
Jahresspanne
10.17 12.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.97
- Eröffnung
- 10.97
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Tief
- 10.94
- Hoch
- 10.99
- Volumen
- 193
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- 5.29%
- 6-Monatsänderung
- 0.00%
- Jahresänderung
- -9.73%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K