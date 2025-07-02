Devises / BFZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BFZ: BlackRock California Municipal Income Trust
10.95 USD 0.02 (0.18%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BFZ a changé de -0.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.94 et à un maximum de 10.99.
Suivez la dynamique BlackRock California Municipal Income Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFZ Nouvelles
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Saba Capital sells $223k in Blackrock California Municipal (BFZ)
- Saba Capital sells Blackrock California (BFZ) shares for $309,663
- Saba capital sells Blackrock California (BFZ) shares for $368,704
- Saba capital sells $474k in Blackrock California (BFZ)
Range quotidien
10.94 10.99
Range Annuel
10.17 12.23
- Clôture Précédente
- 10.97
- Ouverture
- 10.97
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- Plus Bas
- 10.94
- Plus Haut
- 10.99
- Volume
- 366
- Changement quotidien
- -0.18%
- Changement Mensuel
- 5.29%
- Changement à 6 Mois
- 0.00%
- Changement Annuel
- -9.73%
20 septembre, samedi