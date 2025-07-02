통화 / BFZ
BFZ: BlackRock California Municipal Income Trust
10.95 USD 0.02 (0.18%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BFZ 환율이 오늘 -0.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 10.94이고 고가는 10.99이었습니다.
BlackRock California Municipal Income Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
10.94 10.99
년간 변동
10.17 12.23
- 이전 종가
- 10.97
- 시가
- 10.97
- Bid
- 10.95
- Ask
- 11.25
- 저가
- 10.94
- 고가
- 10.99
- 볼륨
- 366
- 일일 변동
- -0.18%
- 월 변동
- 5.29%
- 6개월 변동
- 0.00%
- 년간 변동율
- -9.73%
20 9월, 토요일