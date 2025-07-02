Divisas / BFZ
BFZ: BlackRock California Municipal Income Trust
10.97 USD 0.04 (0.37%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BFZ de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 10.90, mientras que el máximo ha alcanzado 10.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock California Municipal Income Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BFZ News
- Saba Capital vende acciones de Blackrock California (BFZ) por $529,812
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Saba Capital sells $223k in Blackrock California Municipal (BFZ)
- Saba Capital sells Blackrock California (BFZ) shares for $309,663
- Saba capital sells Blackrock California (BFZ) shares for $368,704
- Saba capital sells $474k in Blackrock California (BFZ)
Rango diario
10.90 10.99
Rango anual
10.17 12.23
- Cierres anteriores
- 10.93
- Open
- 10.93
- Bid
- 10.97
- Ask
- 11.27
- Low
- 10.90
- High
- 10.99
- Volumen
- 326
- Cambio diario
- 0.37%
- Cambio mensual
- 5.48%
- Cambio a 6 meses
- 0.18%
- Cambio anual
- -9.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B