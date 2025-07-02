货币 / BFZ
BFZ: BlackRock California Municipal Income Trust
10.97 USD 0.04 (0.37%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BFZ汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点10.91和高点10.99进行交易。
关注BlackRock California Municipal Income Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BFZ新闻
- Saba Capital出售Blackrock California (BFZ)股票，交易额达529,812美元
- Insider Activity Roundup: Monday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Saba Capital sells $223k in Blackrock California Municipal (BFZ)
- Saba Capital sells Blackrock California (BFZ) shares for $309,663
- Saba capital sells Blackrock California (BFZ) shares for $368,704
- Saba capital sells $474k in Blackrock California (BFZ)
日范围
10.91 10.99
年范围
10.17 12.23
- 前一天收盘价
- 10.93
- 开盘价
- 10.95
- 卖价
- 10.97
- 买价
- 11.27
- 最低价
- 10.91
- 最高价
- 10.99
- 交易量
- 152
- 日变化
- 0.37%
- 月变化
- 5.48%
- 6个月变化
- 0.18%
- 年变化
- -9.56%
