BFZ: BlackRock California Municipal Income Trust
10.93 USD 0.04 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BFZ за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.82, а максимальная — 10.99.
Следите за динамикой BlackRock California Municipal Income Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BFZ
Дневной диапазон
10.82 10.99
Годовой диапазон
10.17 12.23
- Предыдущее закрытие
- 10.97
- Open
- 10.99
- Bid
- 10.93
- Ask
- 11.23
- Low
- 10.82
- High
- 10.99
- Объем
- 552
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 5.10%
- 6-месячное изменение
- -0.18%
- Годовое изменение
- -9.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.