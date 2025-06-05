通貨 / BBCP
BBCP: Concrete Pumping Holdings Inc
7.30 USD 0.26 (3.69%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BBCPの今日の為替レートは、3.69%変化しました。日中、通貨は1あたり7.08の安値と7.41の高値で取引されました。
Concrete Pumping Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BBCP News
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping (BBCP) Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping Holdings Q3 Sales Drop
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Concrete Pumping Revenue Falls 5% in Q3
- Concrete Pumping Q3 2025 slides: Market leader navigates headwinds with 25% EBITDA margin
- Concrete Pumping Holdings Remains A Solid Play Even After Soaring (BBCP)
- Why Concrete Pumping Stock Is Down Big Today
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping (BBCP) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Concrete Pumping Holdings Q2 2025 misses forecasts
- Concrete Pumping Holdings Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Results
- Concrete Pumping Q2 2025 slides: Strong TTM results amid cautious FY outlook
1日のレンジ
7.08 7.41
1年のレンジ
4.95 9.68
- 以前の終値
- 7.04
- 始値
- 7.08
- 買値
- 7.30
- 買値
- 7.60
- 安値
- 7.08
- 高値
- 7.41
- 出来高
- 231
- 1日の変化
- 3.69%
- 1ヶ月の変化
- 3.11%
- 6ヶ月の変化
- 33.46%
- 1年の変化
- 26.08%
