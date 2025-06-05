Divisas / BBCP
BBCP: Concrete Pumping Holdings Inc
7.04 USD 0.19 (2.63%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BBCP de hoy ha cambiado un -2.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.00, mientras que el máximo ha alcanzado 7.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Concrete Pumping Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBCP News
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping (BBCP) Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping Holdings Q3 Sales Drop
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Concrete Pumping Revenue Falls 5% in Q3
- Concrete Pumping Q3 2025 slides: Market leader navigates headwinds with 25% EBITDA margin
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Arq, Inc. (ARQ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PureCycle Technologies, Inc. (PCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- New Strong Sell Stocks for July 25th
- Concrete Pumping Holdings Remains A Solid Play Even After Soaring (BBCP)
- Why Concrete Pumping Stock Is Down Big Today
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping (BBCP) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Concrete Pumping Holdings Q2 2025 misses forecasts
- Concrete Pumping Holdings Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Results
- Concrete Pumping Q2 2025 slides: Strong TTM results amid cautious FY outlook
Rango diario
7.00 7.27
Rango anual
4.95 9.68
- Cierres anteriores
- 7.23
- Open
- 7.23
- Bid
- 7.04
- Ask
- 7.34
- Low
- 7.00
- High
- 7.27
- Volumen
- 219
- Cambio diario
- -2.63%
- Cambio mensual
- -0.56%
- Cambio a 6 meses
- 28.70%
- Cambio anual
- 21.59%
