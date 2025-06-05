통화 / BBCP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BBCP: Concrete Pumping Holdings Inc
7.25 USD 0.05 (0.68%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BBCP 환율이 오늘 -0.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.13이고 고가는 7.32이었습니다.
Concrete Pumping Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBCP News
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping (BBCP) Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping Holdings Q3 Sales Drop
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Concrete Pumping Revenue Falls 5% in Q3
- Concrete Pumping Q3 2025 slides: Market leader navigates headwinds with 25% EBITDA margin
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Arq, Inc. (ARQ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PureCycle Technologies, Inc. (PCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- New Strong Sell Stocks for July 25th
- Concrete Pumping Holdings Remains A Solid Play Even After Soaring (BBCP)
- Why Concrete Pumping Stock Is Down Big Today
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping (BBCP) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Concrete Pumping Holdings Q2 2025 misses forecasts
- Concrete Pumping Holdings Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Results
- Concrete Pumping Q2 2025 slides: Strong TTM results amid cautious FY outlook
일일 변동 비율
7.13 7.32
년간 변동
4.95 9.68
- 이전 종가
- 7.30
- 시가
- 7.32
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- 저가
- 7.13
- 고가
- 7.32
- 볼륨
- 226
- 일일 변동
- -0.68%
- 월 변동
- 2.40%
- 6개월 변동
- 32.54%
- 년간 변동율
- 25.22%
20 9월, 토요일