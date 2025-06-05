Währungen / BBCP
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BBCP: Concrete Pumping Holdings Inc
7.19 USD 0.11 (1.51%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BBCP hat sich für heute um -1.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.13 bis zu einem Hoch von 7.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Concrete Pumping Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBCP News
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping (BBCP) Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping Holdings Q3 Sales Drop
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Concrete Pumping Revenue Falls 5% in Q3
- Concrete Pumping Q3 2025 slides: Market leader navigates headwinds with 25% EBITDA margin
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Arq, Inc. (ARQ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PureCycle Technologies, Inc. (PCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- New Strong Sell Stocks for July 25th
- Concrete Pumping Holdings Remains A Solid Play Even After Soaring (BBCP)
- Why Concrete Pumping Stock Is Down Big Today
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping (BBCP) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Concrete Pumping Holdings Q2 2025 misses forecasts
- Concrete Pumping Holdings Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Results
- Concrete Pumping Q2 2025 slides: Strong TTM results amid cautious FY outlook
Tagesspanne
7.13 7.32
Jahresspanne
4.95 9.68
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.30
- Eröffnung
- 7.32
- Bid
- 7.19
- Ask
- 7.49
- Tief
- 7.13
- Hoch
- 7.32
- Volumen
- 54
- Tagesänderung
- -1.51%
- Monatsänderung
- 1.55%
- 6-Monatsänderung
- 31.44%
- Jahresänderung
- 24.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K