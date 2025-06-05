Valute / BBCP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BBCP: Concrete Pumping Holdings Inc
7.25 USD 0.05 (0.68%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BBCP ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.13 e ad un massimo di 7.32.
Segui le dinamiche di Concrete Pumping Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BBCP News
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping (BBCP) Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping Holdings Q3 Sales Drop
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Concrete Pumping Revenue Falls 5% in Q3
- Concrete Pumping Q3 2025 slides: Market leader navigates headwinds with 25% EBITDA margin
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Arq, Inc. (ARQ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PureCycle Technologies, Inc. (PCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- New Strong Sell Stocks for July 25th
- Concrete Pumping Holdings Remains A Solid Play Even After Soaring (BBCP)
- Why Concrete Pumping Stock Is Down Big Today
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping (BBCP) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Concrete Pumping Holdings Q2 2025 misses forecasts
- Concrete Pumping Holdings Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Results
- Concrete Pumping Q2 2025 slides: Strong TTM results amid cautious FY outlook
Intervallo Giornaliero
7.13 7.32
Intervallo Annuale
4.95 9.68
- Chiusura Precedente
- 7.30
- Apertura
- 7.32
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- Minimo
- 7.13
- Massimo
- 7.32
- Volume
- 226
- Variazione giornaliera
- -0.68%
- Variazione Mensile
- 2.40%
- Variazione Semestrale
- 32.54%
- Variazione Annuale
- 25.22%
21 settembre, domenica