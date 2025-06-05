QuotazioniSezioni
Valute / BBCP
BBCP: Concrete Pumping Holdings Inc

7.25 USD 0.05 (0.68%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BBCP ha avuto una variazione del -0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.13 e ad un massimo di 7.32.

Segui le dinamiche di Concrete Pumping Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
7.13 7.32
Intervallo Annuale
4.95 9.68
Chiusura Precedente
7.30
Apertura
7.32
Bid
7.25
Ask
7.55
Minimo
7.13
Massimo
7.32
Volume
226
Variazione giornaliera
-0.68%
Variazione Mensile
2.40%
Variazione Semestrale
32.54%
Variazione Annuale
25.22%
21 settembre, domenica