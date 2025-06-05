Devises / BBCP
BBCP: Concrete Pumping Holdings Inc
7.25 USD 0.05 (0.68%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BBCP a changé de -0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 7.13 et à un maximum de 7.32.
Suivez la dynamique Concrete Pumping Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BBCP Nouvelles
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping (BBCP) Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping Holdings Q3 Sales Drop
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Concrete Pumping Revenue Falls 5% in Q3
- Concrete Pumping Q3 2025 slides: Market leader navigates headwinds with 25% EBITDA margin
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Arq, Inc. (ARQ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PureCycle Technologies, Inc. (PCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- New Strong Sell Stocks for July 25th
- Concrete Pumping Holdings Remains A Solid Play Even After Soaring (BBCP)
- Why Concrete Pumping Stock Is Down Big Today
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping (BBCP) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Concrete Pumping Holdings Q2 2025 misses forecasts
- Concrete Pumping Holdings Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Results
- Concrete Pumping Q2 2025 slides: Strong TTM results amid cautious FY outlook
Range quotidien
7.13 7.32
Range Annuel
4.95 9.68
- Clôture Précédente
- 7.30
- Ouverture
- 7.32
- Bid
- 7.25
- Ask
- 7.55
- Plus Bas
- 7.13
- Plus Haut
- 7.32
- Volume
- 226
- Changement quotidien
- -0.68%
- Changement Mensuel
- 2.40%
- Changement à 6 Mois
- 32.54%
- Changement Annuel
- 25.22%
20 septembre, samedi