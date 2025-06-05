Валюты / BBCP
BBCP: Concrete Pumping Holdings Inc
7.23 USD 0.01 (0.14%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BBCP за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.18, а максимальная — 7.30.
Следите за динамикой Concrete Pumping Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BBCP
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping (BBCP) Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping Holdings Q3 Sales Drop
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Concrete Pumping Revenue Falls 5% in Q3
- Concrete Pumping Q3 2025 slides: Market leader navigates headwinds with 25% EBITDA margin
- TOMI Environmental Solutions, Inc. (TOMZ) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Arq, Inc. (ARQ) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PureCycle Technologies, Inc. (PCT) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- New Strong Sell Stocks for July 30th
- New Strong Sell Stocks for July 25th
- Concrete Pumping Holdings Remains A Solid Play Even After Soaring (BBCP)
- Why Concrete Pumping Stock Is Down Big Today
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping (BBCP) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Concrete Pumping Holdings Q2 2025 misses forecasts
- Concrete Pumping Holdings Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Results
- Concrete Pumping Q2 2025 slides: Strong TTM results amid cautious FY outlook
Дневной диапазон
7.18 7.30
Годовой диапазон
4.95 9.68
- Предыдущее закрытие
- 7.22
- Open
- 7.22
- Bid
- 7.23
- Ask
- 7.53
- Low
- 7.18
- High
- 7.30
- Объем
- 263
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 2.12%
- 6-месячное изменение
- 32.18%
- Годовое изменение
- 24.87%
