货币 / BBCP
BBCP: Concrete Pumping Holdings Inc
7.23 USD 0.01 (0.14%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BBCP汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点7.18和高点7.30进行交易。
关注Concrete Pumping Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BBCP新闻
- Concrete Pumping stock price target raised to $8.50 by DA Davidson
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping (BBCP) Earnings Call Transcript
- Concrete Pumping Holdings Q3 Sales Drop
- Concrete Pumping (BBCP) Q3 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Concrete Pumping Revenue Falls 5% in Q3
- Concrete Pumping Q3 2025 slides: Market leader navigates headwinds with 25% EBITDA margin
- Concrete Pumping Holdings Remains A Solid Play Even After Soaring (BBCP)
- Why Concrete Pumping Stock Is Down Big Today
- Tesla, Lululemon lead Friday’s market cap stock movers
- Concrete Pumping Holdings, Inc. (BBCP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Concrete Pumping A earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- Concrete Pumping (BBCP) Q2 2025 Earnings Call
- Earnings call transcript: Concrete Pumping Holdings Q2 2025 misses forecasts
- Concrete Pumping Holdings Reports Second Quarter Fiscal Year 2025 Results
- Concrete Pumping Q2 2025 slides: Strong TTM results amid cautious FY outlook
日范围
7.18 7.30
年范围
4.95 9.68
- 前一天收盘价
- 7.22
- 开盘价
- 7.22
- 卖价
- 7.23
- 买价
- 7.53
- 最低价
- 7.18
- 最高价
- 7.30
- 交易量
- 263
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 2.12%
- 6个月变化
- 32.18%
- 年变化
- 24.87%
