通貨 / ADAG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ADAG: Adagene Inc - ADS, each representing 1.25
2.07 USD 0.03 (1.47%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ADAGの今日の為替レートは、1.47%変化しました。日中、通貨は1あたり2.05の安値と2.16の高値で取引されました。
Adagene Inc - ADS, each representing 1.25ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADAG News
- ルシッド・キャピタル・マーケッツ、アダジーン株に「買い」評価で新規カバレッジを開始
- Lucid Capital Markets initiates coverage on Adagene stock with Buy rating
- キャンター・フィッツジェラルド、アダニ・グリーン・エナジー株を「オーバーウェイト」で評価開始
- Is Adagene (ADAG) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Former YERVOY developer Axel Hoos joins Adagene as advisor
- Is Adagene (ADAG) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- H.C. Wainwright lowers Adagene stock price target to $7 on development path clarity
- This Palvella Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Adagene (NASDAQ:ADAG)
- Leerink Partners initiates Adagene stock with Outperform rating on cancer drug potential
- Adagene advances muzastotug to phase 2 trial after FDA meeting
- Adagene to provide antibody to ConjugateBio for bispecific ADC development
- Adagene stock jumps after Sanofi’s $25 million strategic investment
- Sanofi invests up to $25 million in Adagene, exercises third option
- Adani Group stocks drop on WSJ report of U.S. probe into Iran sanctions evasion
- Adani’s companies under investigation for potential Iranian LPG imports- WSJ
- Adagene to Present at Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- ADG126 shows promise in colorectal cancer study
- Adani Group to invest additional $10 billion in Indian data centers - Bloomberg
1日のレンジ
2.05 2.16
1年のレンジ
1.32 3.16
- 以前の終値
- 2.04
- 始値
- 2.13
- 買値
- 2.07
- 買値
- 2.37
- 安値
- 2.05
- 高値
- 2.16
- 出来高
- 132
- 1日の変化
- 1.47%
- 1ヶ月の変化
- -2.36%
- 6ヶ月の変化
- 38.00%
- 1年の変化
- -4.61%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K