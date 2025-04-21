Devises / ADAG
ADAG: Adagene Inc - ADS, each representing 1.25
2.05 USD 0.02 (0.97%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ADAG a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.03 et à un maximum de 2.15.
Suivez la dynamique Adagene Inc - ADS, each representing 1.25. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ADAG Nouvelles
- Les actions Adani en hausse après le rejet des allégations de Hindenburg par la SEBI
- Lucid Capital Markets initie la couverture de l’action Adagene avec une recommandation d’achat
Range quotidien
2.03 2.15
Range Annuel
1.32 3.16
- Clôture Précédente
- 2.07
- Ouverture
- 2.06
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Plus Bas
- 2.03
- Plus Haut
- 2.15
- Volume
- 61
- Changement quotidien
- -0.97%
- Changement Mensuel
- -3.30%
- Changement à 6 Mois
- 36.67%
- Changement Annuel
- -5.53%
20 septembre, samedi