ADAG: Adagene Inc - ADS, each representing 1.25
2.04 USD 0.06 (2.86%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ADAG de hoy ha cambiado un -2.86%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.04, mientras que el máximo ha alcanzado 2.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Adagene Inc - ADS, each representing 1.25. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
2.04 2.18
Rango anual
1.32 3.16
- Cierres anteriores
- 2.10
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.04
- Ask
- 2.34
- Low
- 2.04
- High
- 2.18
- Volumen
- 98
- Cambio diario
- -2.86%
- Cambio mensual
- -3.77%
- Cambio a 6 meses
- 36.00%
- Cambio anual
- -5.99%
