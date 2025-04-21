Währungen / ADAG
ADAG: Adagene Inc - ADS, each representing 1.25
2.11 USD 0.04 (1.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ADAG hat sich für heute um 1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.03 bis zu einem Hoch von 2.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Adagene Inc - ADS, each representing 1.25-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ADAG News
Tagesspanne
2.03 2.15
Jahresspanne
1.32 3.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.07
- Eröffnung
- 2.06
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Tief
- 2.03
- Hoch
- 2.15
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 1.93%
- Monatsänderung
- -0.47%
- 6-Monatsänderung
- 40.67%
- Jahresänderung
- -2.76%
