ADAG: Adagene Inc - ADS, each representing 1.25

2.11 USD 0.04 (1.93%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ADAG hat sich für heute um 1.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.03 bis zu einem Hoch von 2.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Adagene Inc - ADS, each representing 1.25-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
2.03 2.15
Jahresspanne
1.32 3.16
Vorheriger Schlusskurs
2.07
Eröffnung
2.06
Bid
2.11
Ask
2.41
Tief
2.03
Hoch
2.15
Volumen
31
Tagesänderung
1.93%
Monatsänderung
-0.47%
6-Monatsänderung
40.67%
Jahresänderung
-2.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K