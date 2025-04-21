Валюты / ADAG
ADAG: Adagene Inc - ADS, each representing 1.25
2.10 USD 0.01 (0.47%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ADAG за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.07, а максимальная — 2.27.
Следите за динамикой Adagene Inc - ADS, each representing 1.25. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.07 2.27
Годовой диапазон
1.32 3.16
- Предыдущее закрытие
- 2.11
- Open
- 2.25
- Bid
- 2.10
- Ask
- 2.40
- Low
- 2.07
- High
- 2.27
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- -0.94%
- 6-месячное изменение
- 40.00%
- Годовое изменение
- -3.23%
