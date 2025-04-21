통화 / ADAG
ADAG: Adagene Inc - ADS, each representing 1.25
2.05 USD 0.02 (0.97%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ADAG 환율이 오늘 -0.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.03이고 고가는 2.15이었습니다.
Adagene Inc - ADS, each representing 1.25 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.03 2.15
년간 변동
1.32 3.16
- 이전 종가
- 2.07
- 시가
- 2.06
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- 저가
- 2.03
- 고가
- 2.15
- 볼륨
- 61
- 일일 변동
- -0.97%
- 월 변동
- -3.30%
- 6개월 변동
- 36.67%
- 년간 변동율
- -5.53%
20 9월, 토요일