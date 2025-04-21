QuotazioniSezioni
Valute / ADAG
ADAG: Adagene Inc - ADS, each representing 1.25

2.05 USD 0.02 (0.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ADAG ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.03 e ad un massimo di 2.15.

Segui le dinamiche di Adagene Inc - ADS, each representing 1.25. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.03 2.15
Intervallo Annuale
1.32 3.16
Chiusura Precedente
2.07
Apertura
2.06
Bid
2.05
Ask
2.35
Minimo
2.03
Massimo
2.15
Volume
61
Variazione giornaliera
-0.97%
Variazione Mensile
-3.30%
Variazione Semestrale
36.67%
Variazione Annuale
-5.53%
