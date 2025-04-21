Valute / ADAG
ADAG: Adagene Inc - ADS, each representing 1.25
2.05 USD 0.02 (0.97%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ADAG ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.03 e ad un massimo di 2.15.
Segui le dinamiche di Adagene Inc - ADS, each representing 1.25. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ADAG News
Intervallo Giornaliero
2.03 2.15
Intervallo Annuale
1.32 3.16
- Chiusura Precedente
- 2.07
- Apertura
- 2.06
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Minimo
- 2.03
- Massimo
- 2.15
- Volume
- 61
- Variazione giornaliera
- -0.97%
- Variazione Mensile
- -3.30%
- Variazione Semestrale
- 36.67%
- Variazione Annuale
- -5.53%
21 settembre, domenica