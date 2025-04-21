货币 / ADAG
ADAG: Adagene Inc - ADS, each representing 1.25
2.04 USD 0.06 (2.86%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ADAG汇率已更改-2.86%。当日，交易品种以低点2.04和高点2.18进行交易。
关注Adagene Inc - ADS, each representing 1.25动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ADAG新闻
- Is Adagene (ADAG) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Former YERVOY developer Axel Hoos joins Adagene as advisor
- Is Adagene (ADAG) Outperforming Other Medical Stocks This Year?
- H.C. Wainwright lowers Adagene stock price target to $7 on development path clarity
- This Palvella Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Wednesday - Almonty Indus (NASDAQ:ALM), Adagene (NASDAQ:ADAG)
- Leerink Partners initiates Adagene stock with Outperform rating on cancer drug potential
- Adagene advances muzastotug to phase 2 trial after FDA meeting
- Adagene to provide antibody to ConjugateBio for bispecific ADC development
- Adagene stock jumps after Sanofi’s $25 million strategic investment
- Sanofi invests up to $25 million in Adagene, exercises third option
- Adani Group stocks drop on WSJ report of U.S. probe into Iran sanctions evasion
- Adani’s companies under investigation for potential Iranian LPG imports- WSJ
- Adagene to Present at Jefferies Global Healthcare Conference 2025
- ADG126 shows promise in colorectal cancer study
- Adani Group to invest additional $10 billion in Indian data centers - Bloomberg
日范围
2.04 2.18
年范围
1.32 3.16
- 前一天收盘价
- 2.10
- 开盘价
- 2.10
- 卖价
- 2.04
- 买价
- 2.34
- 最低价
- 2.04
- 最高价
- 2.18
- 交易量
- 85
- 日变化
- -2.86%
- 月变化
- -3.77%
- 6个月变化
- 36.00%
- 年变化
- -5.99%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值