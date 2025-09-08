クォートセクション
通貨 / CHFSEK
CHFSEK: Swiss Franc vs Swedish Krona

11.80041 SEK 0.00562 (0.05%)
セクター: 通貨 ベース: Swiss Franc 利益通貨: Swedish Krona

CHFSEKの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり11.73836の安値と11.81955の高値で取引されました。

Swiss Franc vs Swedish Kronaダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
11.73836 11.81955
1年のレンジ
11.13629 12.55092
以前の終値
11.7947 9
始値
11.7626 4
買値
11.8004 1
買値
11.8007 1
安値
11.7383 6
高値
11.8195 5
出来高
51.752 K
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
0.13%
6ヶ月の変化
4.17%
1年の変化
-1.59%
19 9月, 金曜日