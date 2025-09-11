KurseKategorien
CHFSEK: Swiss Franc vs Swedish Krona

11.82924 SEK 0.03445 (0.29%)
Sektor: Währung Basis: Swiss Franc Gewinnwährung: Swedish Krona

Der Wechselkurs von CHFSEK hat sich für heute um 0.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.73836 bis zu einem Hoch von 11.86382 gehandelt.

Verfolgen Sie die Swiss Franc vs Swedish Krona-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
11.73836 11.86382
Jahresspanne
11.13629 12.55092
Vorheriger Schlusskurs
11.7947 9
Eröffnung
11.7626 4
Bid
11.8292 4
Ask
11.8295 4
Tief
11.7383 6
Hoch
11.8638 2
Volumen
72.703 K
Tagesänderung
0.29%
Monatsänderung
0.37%
6-Monatsänderung
4.42%
Jahresänderung
-1.35%
19 September, Freitag