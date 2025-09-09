CotationsSections
Devises / CHFSEK
CHFSEK: Swiss Franc vs Swedish Krona

11.82924 SEK 0.03445 (0.29%)
Secteur: Devise Base: Swiss Franc Devise de profit: Swedish Krona

Le taux de change de CHFSEK a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.73836 et à un maximum de 11.86382.

Suivez la dynamique Swiss Franc vs Swedish Krona. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
11.73836 11.86382
Range Annuel
11.13629 12.55092
Clôture Précédente
11.7947 9
Ouverture
11.7626 4
Bid
11.8292 4
Ask
11.8295 4
Plus Bas
11.7383 6
Plus Haut
11.8638 2
Volume
72.703 K
Changement quotidien
0.29%
Changement Mensuel
0.37%
Changement à 6 Mois
4.42%
Changement Annuel
-1.35%
20 septembre, samedi