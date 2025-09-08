КотировкиРазделы
Валюты / CHFSEK
Назад в Валюты

CHFSEK: Swiss Franc vs Swedish Krona

11.76038 SEK 0.02023 (0.17%)
Сектор: Валюта Базовая: Swiss Franc Валюта прибыли: Swedish Krona

Курс CHFSEK за сегодня изменился на 0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.69472, а максимальная — 11.76988.

Следите за динамикой Swiss Franc vs Swedish Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CHFSEK

Дневной диапазон
11.69472 11.76988
Годовой диапазон
11.13629 12.55092
Предыдущее закрытие
11.7401 5
Open
11.7163 0
Bid
11.7603 8
Ask
11.7606 8
Low
11.6947 2
High
11.7698 8
Объем
16.920 K
Дневное изменение
0.17%
Месячное изменение
-0.21%
6-месячное изменение
3.82%
Годовое изменение
-1.92%
17 сентября, среда