EX5ファイルを読み込むと、一番最後にこんなエラーが出る。
 
Fernando Carreiro #:
更新しました。ありがとう！
 

こんにちは！

私のEAを月額レンタルのみで販売したいと思います。

興味のある方に、私のEAがリアルタイムでどのように動作するかを見ていただく機会を提供したいと思っています。

質問なのですが、私のEAを（MQL5マーケットに）掲載し、投資家のパスワードを掲載する方法を教えてください。

助けてくださる皆様、ありがとうございます。

 
シグナル」サービスを利用する

 
製品のマーケットページを開きます -https://www.mql5.com/ja/market/product/XXXXX/controlpanel

そこで、「Common」タブに移動し、「Price」グループの「1ヶ月レンタル」に対する1つのフラグのみをオンに切り替えます（無制限使用やその他の期間については、他のすべてのチェックボックスのチェックを外します）。

投資家のパスワードについては、製品を購入/レンタルした後に、顧客と共有することができます。

 
製品 ファイルを追加したい場合、EA製品版またはデモ版をアップロードしますか？
購入者がデモ版をダウンロードした場合、誰がデモ版に変換しますか？
 
フルバージョン（.ex4または.ex5）です。

MetaQuotes.

 
0988888 #:
取引ロボットを公開するには？
トレーディングロボットをマーケットに 掲載するには、記事をご覧ください。
https://www.mql5.com/ja/market/rules のルールでは、以下の行為を禁止しています。
押し付けがましい機能や広告を使用すること。特に<br/ translate="no">。
  • 第三者のリソースへのリンクがあるパネル、ブローカーのアフィリエイトリンクなど。

サンドボックスに保存したHTMLファイルを開くためのリンクが必要です。

グラフィックオブジェクトの説明の中にリンクの作成が見当たりません。どうすればいいのでしょうか？

それとも技術的に不可能なことを禁止しているのでしょうか？それとも、以前はできていたのに、今はできなくなっていて、ルールから削除するのを忘れてしまったのでしょうか？

代わりの方法は？

今のところ、テキストフィールドにURLを表示し、ユーザーがコピーしてブラウザに貼り付けるというオプションがあります。ところで、コピーは可能ですか？

あるいは、ファイル選択ウィンドウを開くが、ファイルは選択せず、右クリックで開く。でも、説明するのはちょっと骨が折れる......。

 
そんなことはない。すべてのリンクが、クリックすればすぐにブラウザで開くリンクというわけではない。リンクは、単に画像上のテキストであったり、グラフ上に表示されるコメントであったりすることもあります。このような種類のリンクについては、ルールで説明されている。
