Forester #:
https://www.mql5.com/ja/market/rules のルールでは禁止されています:

保存したHTMLファイルをサンドボックスで開くためのリンクが必要です。

グラフィックオブジェクトの説明の中にリンクの作成が見当たりません。どうすればいいですか？

それとも技術的に不可能なことを禁止しているのでしょうか？それとも技術的に不可能なことを禁止しているのでしょうか？

代わりの方法は？

今のところ、テキストフィールドにURLを表示し、ユーザーがコピーしてブラウザに貼り付けるというオプションがあります。ところで、コピーは可能ですか？

あるいは、ファイル選択ウィンドウを開くが、ファイルは選択せず、右クリックで開く。でも、説明するのはちょっと骨が折れる......。

エキスパートログにリンクを印刷し、ユーザーにアドバイスする。そこではリンクはクリック可能（ダブルクリック）です。
 
知らなかった

しかし、ディスク上のHTML ページにはクリック機能はない

Report saved to：C:¥Users¥AppData¥Roaming¥MetaQuotes¥Terminal¥CommonFiles¥Report-graphs.htm.

コピーしてブラウザに貼り付ける必要がある。
 
このような場合、MT5には仲介者が必要です：ローカルのウェブサーバー、または単にユニバーサルな1ページのウェブアプリケーション（html-page、ブラウザの設定でローカルファイルを開くことを有効にする必要があります）、ユーザーが手動で開く必要があり、その後、MT5からエクスポートされたデータを動的に読み込むことができます。
 

私もこの機能は知らなかった。マガジンのリンクは視覚的に強調表示されないので、クリックしやすいかどうかはまったくわかりません。

少しテストしてみたところ、以下のことがわかりました：

  • HTTPSプロトコル（https://...）を使用したリンクだけが機能する。その他のプロトコル（http://...または必須のfile:////...）は機能しません。
  • この場合、ダブルクリックすると、ログ行の唯一のリンクであるかのようにリンクが開きます。
  • 1行に複数のリンクがある場合、その行をダブルクリックすると、最初のリンクだけが開きます。
 
私はこの方法でやりました。

FileSelectDialog("Right-click on report.htm and select Open", "/"+main_path+"/"+path, "HTML files (*.htm)|*.htm", FSD_ALLOW_MULTISELECT|FSD_COMMON_FOLDER, files);

こんな感じになります。

ただ、左隅に「report.htmを右クリックして開くを選択」という碑文があるだけで、私はわざと探し始めるまで気づかなかった）
。つまり、ほとんどの人は気づかず、直感で行動してしまうだろう。まあ、説明の中で私はそのようなスクリーンショットを作るつもりだ。

私見では、この5つのステップよりも、この方法がユーザーにとって最も便利なオプションだと思う：

  1. ログを読む、
  2. 正しい行を探す
  3. URLをコピーする、
  4. ブラウザを開く
  5. ペーストする。

DLLはなく、FileSelectDialogは標準関数です。

 
ここまでのスクリプト

あるいは、素敵なパネルを備えたExpert Advisorを作るかもしれない。とはいえ、「report.htmを右クリックして、開くを選択」という指示とスタート・ボタン以外、何も書くことはないのだが。

ところで、デモ版のスクリプトは利用できますか？どのような制限がありますか？例えば数日間とか？

そして、それは最初のプロモーションと最初のレビューのために無料にすることは可能であり、その後、有料ですか？

専門家になる場合は、デモ版でそれをテストする方法は？再びテスターで実行されていない、単純な時間制限が必要です。
 
マーケットプレイスのスクリプトは悲しく憂鬱です。 テスターにいるユーザーは、どうやってもそれらをまったく見ることができません。

デモバージョンは自分で作って自分で配布すべきです。
ほとんどの機能を備えた無料製品として市場に出回るか、合理的な制限があります。確かに時間やアカウントの種類には関係ない。昔は、そして今はどうなっているか知らないが、これらの目的のために時間枠や商品を制限することが許されていた。

 
Maxim Kuznetsov #: デモ版は自分で作り、自分で配布すべきである。

マーケットプレイスで製品を見る：

コメントは、製品を購入またはレンタルしたユーザーが残すことができる

つまり、プロモーションのために自分のデモを配布しても、製品ページにフィードバックが残らないので意味がない。

実際、写真と説明以外、プロモーションは全くないのですか？

デモとして、私はレポートの例としていくつかのHTMLファイルを提供することができます。ブログに添付してください。また、そこに指示を書くこともできる。

上記のどれもがルールに反していないことを願っています。他にも普及の方法があるかもしれません。

 
私の考えでは、（難しいことですが）まず理解すべきことは、ここには実質的にトレーダー、つまり消費者はいないということです。

プラットフォームの作者や類似製品の開発者、新規参入者のサイトで製品を宣伝・促進することは、個人的なリソースの無駄遣いです。

