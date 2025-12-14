記事"「マーケット」でプロダクトを宣伝する方法"についてのディスカッション - ページ 54 1...4748495051525354 新しいコメント Alain Verleyen 2025.12.13 16:03 #531 Forester #: https://www.mql5.com/ja/market/rules のルールでは禁止されています: 保存したHTMLファイルをサンドボックスで開くためのリンクが必要です。 グラフィックオブジェクトの説明の中にリンクの作成が見当たりません。どうすればいいですか？ それとも技術的に不可能なことを禁止しているのでしょうか？それとも技術的に不可能なことを禁止しているのでしょうか？代わりの方法は？ 今のところ、テキストフィールドにURLを表示し、ユーザーがコピーしてブラウザに貼り付けるというオプションがあります。ところで、コピーは可能ですか？あるいは、ファイル選択ウィンドウを開くが、ファイルは選択せず、右クリックで開く。でも、説明するのはちょっと骨が折れる......。 エキスパートログにリンクを印刷し、ユーザーにアドバイスする。そこではリンクはクリック可能（ダブルクリック）です。 Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 09:47 #532 Alain Verleyen #: エキスパートログにリンクを表示し、ユーザーにアドバイスします。リンクはクリック （ダブルクリック）可能です。 知らなかった。 しかし、ディスク上のHTML ページにはクリック機能はない Report saved to：C:¥Users¥AppData¥Roaming¥MetaQuotes¥Terminal¥CommonFiles¥Report-graphs.htm. コピーしてブラウザに貼り付ける必要がある。 Stanislav Korotky 2025.12.14 13:15 #533 Forester #:知らなかった んだ。 しかし、ディスク上のHTML ページにはクリック機能がない。 ブラウザにコピー＆ペーストしなければならない。 このような場合、MT5には仲介者が必要です：ローカルのウェブサーバー、または単にユニバーサルな1ページのウェブアプリケーション（html-page、ブラウザの設定でローカルファイルを開くことを有効にする必要があります）、ユーザーが手動で開く必要があり、その後、MT5からエクスポートされたデータを動的に読み込むことができます。 Yuriy Bykov 2025.12.14 14:30 #534 私もこの機能は知らなかった。マガジンのリンクは視覚的に強調表示されないので、クリックしやすいかどうかはまったくわかりません。 少しテストしてみたところ、以下のことがわかりました： HTTPSプロトコル（https://...）を使用したリンクだけが機能する。その他のプロトコル（http://...または必須のfile:////...）は機能しません。 この場合、ダブルクリックすると、ログ行の唯一のリンクであるかのようにリンクが開きます。 1行に複数のリンクがある場合、その行をダブルクリックすると、最初のリンクだけが開きます。 Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 19:02 #535 Forester #: あるいは、ファイル選択ウィンドウを 開くが、ファイルは 選択せず、右クリックで開く。でも、説明するのはちょっと骨が折れる......。 私はこの方法でやりました。 FileSelectDialog("Right-click on report.htm and select Open", "/"+main_path+"/"+path, "HTML files (*.htm)|*.htm", FSD_ALLOW_MULTISELECT|FSD_COMMON_FOLDER, files); こんな感じになります。 ただ、左隅に「report.htmを右クリックして開くを選択」という碑文があるだけで、私はわざと探し始めるまで気づかなかった）。つまり、ほとんどの人は気づかず、直感で行動してしまうだろう。まあ、説明の中で私はそのようなスクリーンショットを作るつもりだ。 私見では、この5つのステップよりも、この方法がユーザーにとって最も便利なオプションだと思う： ログを読む、 正しい行を探す URLをコピーする、 ブラウザを開く ペーストする。 DLLはなく、FileSelectDialogは標準関数です。 Maxim Kuznetsov 2025.12.14 19:44 #536 Forester #: FileSelectDialog は標準機能です。 FileSelectDialogはExpert Advisorでは使用 できませんし、インジケーターでも使用できません。 ユーザー入力が完了するまでプログラムの実行を停止します。タイマーは期限切れになり、ティックはスキップされ、おかしな副作用が発生します。 Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 19:48 #537 Maxim Kuznetsov #:FileSelectDialogは、インジケーターはおろか、Expert Advisorでも使用する ことはできません（というか、可能ですが、使用すべきではありません）。ユーザー入力が完了するまでプログラムの実行を停止します。タイマーは期限切れになり、ティックはスキップされ、おかしな副作用が発生します。ここまでのスクリプト あるいは、素敵なパネルを備えたExpert Advisorを作るかもしれない。とはいえ、「report.htmを右クリックして、開くを選択」という指示とスタート・ボタン以外、何も書くことはないのだが。ところで、デモ版のスクリプトは利用できますか？どのような制限がありますか？例えば数日間とか？そして、それは最初のプロモーションと最初のレビューのために無料にすることは可能であり、その後、有料ですか？ 専門家になる場合は、デモ版でそれをテストする方法は？再びテスターで実行されていない、単純な時間制限が必要です。 Maxim Kuznetsov 2025.12.14 20:11 #538 Forester #:これまでの脚本 あるいは、美しいパネルを持つエキスパートを作るかもしれない。report.htmを右クリックし、開くを選択」という指示とスタートボタン以外、何も書くことはないのだが。ところで、デモ版のスクリプトは利用できますか？ どのような制限がありますか？時間、例えば、数日間？また、最初のプロモーションと最初のレビューのために無料にし、その後有料にすることは可能ですか？ マーケットプレイスのスクリプトは悲しく憂鬱です。 テスターにいるユーザーは、どうやってもそれらをまったく見ることができません。 デモバージョンは自分で作って自分で配布すべきです。 ほとんどの機能を備えた無料製品として市場に出回るか、合理的な制限があります。確かに時間やアカウントの種類には関係ない。昔は、そして今はどうなっているか知らないが、これらの目的のために時間枠や商品を制限することが許されていた。 Aleksei Kuznetsov 2025.12.14 20:25 #539 Maxim Kuznetsov #: デモ版は自分で作り、自分で配布すべきである。 マーケットプレイスで製品を見る： コメントは、製品を購入またはレンタルしたユーザーが残すことができる つまり、プロモーションのために自分のデモを配布しても、製品ページにフィードバックが残らないので意味がない。 実際、写真と説明以外、プロモーションは全くないのですか？ デモとして、私はレポートの例としていくつかのHTMLファイルを提供することができます。ブログに添付してください。また、そこに指示を書くこともできる。 上記のどれもがルールに反していないことを願っています。他にも普及の方法があるかもしれません。 Maxim Kuznetsov 2025.12.14 20:38 #540 Forester #:市場で製品をチェックした：つまり、製品ページにレビューを残してくれないので、プロモーションのためにデモを提供する意味がない。基本的に、写真と説明以外にはプロモーションは全くないのですか？チャットルームに友達を追加すれば別ですが。私は600人以上のメンバーがいる商品チャットを見たことがある。どうやらそれがプロモーションの方法らしい。デモとして、レポートの例としていくつかのHTMLファイルをあげることができる。ブログに添付してください。また、そこに指示を書くこともできます。上記のどれもがルールに反していないことを願っています。他にも普及させる方法があるかもしれない。 私の考えでは、（難しいことですが）まず理解すべきことは、ここには実質的にトレーダー、つまり消費者はいないということです。 プラットフォームの作者や類似製品の開発者、新規参入者のサイトで製品を宣伝・促進することは、個人的なリソースの無駄遣いです。 1...4748495051525354 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
https://www.mql5.com/ja/market/rules のルールでは禁止されています:
保存したHTMLファイルをサンドボックスで開くためのリンクが必要です。
グラフィックオブジェクトの説明の中にリンクの作成が見当たりません。どうすればいいですか？
それとも技術的に不可能なことを禁止しているのでしょうか？それとも技術的に不可能なことを禁止しているのでしょうか？
代わりの方法は？
今のところ、テキストフィールドにURLを表示し、ユーザーがコピーしてブラウザに貼り付けるというオプションがあります。ところで、コピーは可能ですか？
あるいは、ファイル選択ウィンドウを開くが、ファイルは選択せず、右クリックで開く。でも、説明するのはちょっと骨が折れる......。
エキスパートログにリンクを表示し、ユーザーにアドバイスします。リンクはクリック （ダブルクリック）可能です。
知らなかった。
しかし、ディスク上のHTML ページにはクリック機能はない
Report saved to：C:¥Users¥AppData¥Roaming¥MetaQuotes¥Terminal¥CommonFiles¥Report-graphs.htm.
知らなかった んだ。
しかし、ディスク上のHTML ページにはクリック機能がない。ブラウザにコピー＆ペーストしなければならない。
私もこの機能は知らなかった。マガジンのリンクは視覚的に強調表示されないので、クリックしやすいかどうかはまったくわかりません。
少しテストしてみたところ、以下のことがわかりました：
あるいは、ファイル選択ウィンドウを 開くが、ファイルは 選択せず、右クリックで開く。でも、説明するのはちょっと骨が折れる......。
私はこの方法でやりました。
こんな感じになります。
ただ、左隅に「report.htmを右クリックして開くを選択」という碑文があるだけで、私はわざと探し始めるまで気づかなかった）
。つまり、ほとんどの人は気づかず、直感で行動してしまうだろう。まあ、説明の中で私はそのようなスクリーンショットを作るつもりだ。
私見では、この5つのステップよりも、この方法がユーザーにとって最も便利なオプションだと思う：
DLLはなく、FileSelectDialogは標準関数です。
FileSelectDialog は標準機能です。
FileSelectDialogはExpert Advisorでは使用 できませんし、インジケーターでも使用できません。
ユーザー入力が完了するまでプログラムの実行を停止します。タイマーは期限切れになり、ティックはスキップされ、おかしな副作用が発生します。
FileSelectDialogは、インジケーターはおろか、Expert Advisorでも使用する ことはできません（というか、可能ですが、使用すべきではありません）。
ユーザー入力が完了するまでプログラムの実行を停止します。タイマーは期限切れになり、ティックはスキップされ、おかしな副作用が発生します。
ここまでのスクリプト
あるいは、素敵なパネルを備えたExpert Advisorを作るかもしれない。とはいえ、「report.htmを右クリックして、開くを選択」という指示とスタート・ボタン以外、何も書くことはないのだが。
ところで、デモ版のスクリプトは利用できますか？どのような制限がありますか？例えば数日間とか？
そして、それは最初のプロモーションと最初のレビューのために無料にすることは可能であり、その後、有料ですか？専門家になる場合は、デモ版でそれをテストする方法は？再びテスターで実行されていない、単純な時間制限が必要です。
これまでの脚本
あるいは、美しいパネルを持つエキスパートを作るかもしれない。report.htmを右クリックし、開くを選択」という指示とスタートボタン以外、何も書くことはないのだが。
ところで、デモ版のスクリプトは利用できますか？ どのような制限がありますか？時間、例えば、数日間？
また、最初のプロモーションと最初のレビューのために無料にし、その後有料にすることは可能ですか？
マーケットプレイスのスクリプトは悲しく憂鬱です。 テスターにいるユーザーは、どうやってもそれらをまったく見ることができません。
デモバージョンは自分で作って自分で配布すべきです。
ほとんどの機能を備えた無料製品として市場に出回るか、合理的な制限があります。確かに時間やアカウントの種類には関係ない。昔は、そして今はどうなっているか知らないが、これらの目的のために時間枠や商品を制限することが許されていた。
マーケットプレイスで製品を見る：
コメントは、製品を購入またはレンタルしたユーザーが残すことができる
つまり、プロモーションのために自分のデモを配布しても、製品ページにフィードバックが残らないので意味がない。
実際、写真と説明以外、プロモーションは全くないのですか？
デモとして、私はレポートの例としていくつかのHTMLファイルを提供することができます。ブログに添付してください。また、そこに指示を書くこともできる。
上記のどれもがルールに反していないことを願っています。他にも普及の方法があるかもしれません。
市場で製品をチェックした：
つまり、製品ページにレビューを残してくれないので、プロモーションのためにデモを提供する意味がない。
基本的に、写真と説明以外にはプロモーションは全くないのですか？
チャットルームに友達を追加すれば別ですが。私は600人以上のメンバーがいる商品チャットを見たことがある。どうやらそれがプロモーションの方法らしい。
デモとして、レポートの例としていくつかのHTMLファイルをあげることができる。ブログに添付してください。また、そこに指示を書くこともできます。
上記のどれもがルールに反していないことを願っています。他にも普及させる方法があるかもしれない。
私の考えでは、（難しいことですが）まず理解すべきことは、ここには実質的にトレーダー、つまり消費者はいないということです。
プラットフォームの作者や類似製品の開発者、新規参入者のサイトで製品を宣伝・促進することは、個人的なリソースの無駄遣いです。