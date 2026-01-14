記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 155

お金を引き出せないという問題は、metaquotesでは完全に無視されているようだ。

お金を受け取ることができないのであれば、ここで商品を 販売する意味がない......。

 
彼らはそれを無視し、直そうとしない。彼らはそれが機能すると私に言ったが、3ヶ月後には機能しない。説明責任を果たす必要がある

 

メタクォーツ @メタクォーツサポート

Pixはブラジルで最も一般的な支払い方法です。あなたのサイトではすでに入金のためにPixを提供しています：


引き出しにもPixを追加することを検討してください。NetellerやSkrillのような多くのグローバルサービスは、入出金の両方でPixをサポートしています。

この追加により、ブラジルのユーザーにとって引き出しの問題が解決され、大変ありがたいことです。

 
ペイパルの引き出しはいつ復活しますか？
 
ペイパルの引き出しはいつ復活するのか？

それはない

966346, 2025.02.08 05:08

サポートチーム 2025.02.05 15:24 EN
おはようございます。

残念ながら、PayPalは決済プロバイダー側の技術的な問題によりご利用いただけません。

他の決済システムをご利用ください。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。

MQL5.comサポートチーム

サポートチーム 2025.02.06 22:13 EN

こんにちは、

申し訳ございません。

他のお支払い方法をご利用ください。

ありがとうございました。

サポートチーム 2025.02.07 16:01 EN

ユーザー様へ

これは永久的なものです。Paypalは二度と私たちの支払いオプションに戻ることはありません。

よろしくお願いいたします。
MQL5.comサポートチーム

ペイパル廃止


 

私の口座に "入金 "するオプションは12もあるのに、出金のオプションは3つしかない。

確かに彼らはお金を入金するために非常に多くのオプションを持つことができるならば、彼らは引き出すために多くのオプションを持つことができます。

全く意味がない。

 
私の口座には「トップアップ」するための12のオプションがあるのに、出金するためのオプションは3つしかない。

確かに、入金にこれだけ多くのオプションがあるなら、出金にももっと多くのオプションがあるはずだ。

全く意味がない。

私はサービスデスクに何度もチャットを送ったが、彼らはすべて同じセリフを繰り返し、すべてがうまくいっているように振る舞っている。彼らはそれを修正するつもりはなく、ただ皆のお金を保持するように見えるだろう

 
暗号通貨の入金は可能ですか？
 
こんにちは、暗号でトップアップすることは可能ですか？

こんにちは。 WebmoneyシステムでWMTの財布を暗号でトップアップし、Webmoneyからmql5.comの口座に送金 することができます。

 
むかしむかし、ペイパルは絶対に返さないと言われていたことを思い出してほしい。
