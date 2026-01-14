記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 155 1...148149150151152153154155156157158159160161162...184 新しいコメント Paul Anscombe 2025.03.18 11:41 #1541 お金を引き出せないという問題は、metaquotesでは完全に無視されているようだ。 お金を受け取ることができないのであれば、ここで商品を 販売する意味がない......。 Thomas Bradley Butler 2025.03.18 12:27 #1542 Paul Anscombe 商品を 販売する意味がない......。 彼らはそれを無視し、直そうとしない。彼らはそれが機能すると私に言ったが、3ヶ月後には機能しない。説明責任を果たす必要がある Pedro Potter 2025.03.22 16:33 #1543 メタクォーツ @メタクォーツサポート Pixはブラジルで最も一般的な支払い方法です。あなたのサイトではすでに入金のためにPixを提供しています： 引き出しにもPixを追加することを検討してください。NetellerやSkrillのような多くのグローバルサービスは、入出金の両方でPixをサポートしています。 この追加により、ブラジルのユーザーにとって引き出しの問題が解決され、大変ありがたいことです。 Alan Cienfuegos 2025.03.23 19:38 #1544 ペイパルの引き出しはいつ復活しますか？ Lorentzos Roussos 2025.03.23 22:37 #1545 Alan Cienfuegos #: ペイパルの引き出しはいつ復活するのか？ それはない 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム 記事 "支払いと支払方法 "の議論 966346, 2025.02.08 05:08 サポートチーム 2025.02.05 15:24 EN おはようございます。 残念ながら、PayPalは決済プロバイダー側の技術的な問題によりご利用いただけません。 他の決済システムをご利用ください。 ご迷惑をおかけして申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。 MQL5.comサポートチーム サポートチーム 2025.02.06 22:13 EN こんにちは、 申し訳ございません。 他のお支払い方法をご利用ください。 ありがとうございました。 サポートチーム 2025.02.07 16:01 EN ユーザー様へ これは永久的なものです。Paypalは二度と私たちの支払いオプションに戻ることはありません。 よろしくお願いいたします。 MQL5.comサポートチーム ペイパル廃止 Discussion of article "Payments Indonesian Member Flexible Time Charts for Dustin Vlok 2025.03.24 12:19 #1546 私の口座に "入金 "するオプションは12もあるのに、出金のオプションは3つしかない。 確かに彼らはお金を入金するために非常に多くのオプションを持つことができるならば、彼らは引き出すために多くのオプションを持つことができます。 全く意味がない。 Thomas Bradley Butler 2025.03.24 15:47 #1547 Dustin Vlok #:私の口座には「トップアップ」するための12のオプションがあるのに、出金するためのオプションは3つしかない。確かに、入金にこれだけ多くのオプションがあるなら、出金にももっと多くのオプションがあるはずだ。全く意味がない。 私はサービスデスクに何度もチャットを送ったが、彼らはすべて同じセリフを繰り返し、すべてがうまくいっているように振る舞っている。彼らはそれを修正するつもりはなく、ただ皆のお金を保持するように見えるだろう Yuri Kirbai 2025.03.24 16:39 #1548 暗号通貨の入金は可能ですか？ Denis Nikolaev 2025.03.24 16:56 #1549 konkord #: こんにちは、暗号でトップアップすることは可能ですか？ こんにちは。 WebmoneyシステムでWMTの財布を暗号でトップアップし、Webmoneyからmql5.comの口座に送金 することができます。 Jefferson Judge Metha 2025.03.24 19:28 #1550 むかしむかし、ペイパルは絶対に返さないと言われていたことを思い出してほしい。 1...148149150151152153154155156157158159160161162...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
お金を引き出せないという問題は、metaquotesでは完全に無視されているようだ。
お金を受け取ることができないのであれば、ここで商品を 販売する意味がない......。
彼らはそれを無視し、直そうとしない。彼らはそれが機能すると私に言ったが、3ヶ月後には機能しない。説明責任を果たす必要がある
メタクォーツ @メタクォーツサポート
Pixはブラジルで最も一般的な支払い方法です。あなたのサイトではすでに入金のためにPixを提供しています：
引き出しにもPixを追加することを検討してください。NetellerやSkrillのような多くのグローバルサービスは、入出金の両方でPixをサポートしています。
この追加により、ブラジルのユーザーにとって引き出しの問題が解決され、大変ありがたいことです。
ペイパルの引き出しはいつ復活するのか？
それはない
966346, 2025.02.08 05:08
残念ながら、PayPalは決済プロバイダー側の技術的な問題によりご利用いただけません。
他の決済システムをご利用ください。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
他のお支払い方法をご利用ください。
ユーザー様へ
これは永久的なものです。Paypalは二度と私たちの支払いオプションに戻ることはありません。
ペイパル廃止
私はサービスデスクに何度もチャットを送ったが、彼らはすべて同じセリフを繰り返し、すべてがうまくいっているように振る舞っている。彼らはそれを修正するつもりはなく、ただ皆のお金を保持するように見えるだろう
こんにちは、暗号でトップアップすることは可能ですか？
こんにちは。 WebmoneyシステムでWMTの財布を暗号でトップアップし、Webmoneyからmql5.comの口座に送金 することができます。