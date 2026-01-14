記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 159

Presley Annais Tatenda Meck #:

人々が純粋に解決策を探しているのに、紹介リンクを貼るなんて、本気か？

どこで見つけたんだ？リファラルリンクに何か恨みでもあるのか？リファラルリンクを貼ると、あまり役に立たないのですか？

私は個人的な経験を共有した。そして、私はここで人々を助けるためにそれをしました。これは私の最後の取引で、カード2970（ワイズカード）への2回の引き出しを含みます：



個人的なあなたへ：私のwiseでの紹介リンクは次のようになります --wise.com/invite/dic/andriik809

ご自由にお使いください。

 
Pedro Potter #:

つまり、国レベルのブロックが原因かもしれない。

そうですね。ここにはアフリカは載っていない --https://wise.com/en/legal/terms-and-conditions

でもアメリカは ある！ここにはアメリカから来た人がたくさんいる。

Andrey Khatimlianskii #:

でも、アメリカでは そうなんだ！ここにはアメリカから来た人たちがたくさんいるんだ。

キプロスは金融規制に関してアメリカ当局の監視が厳しくなっており、そのためMetaQuotesのカードプロセッサーであるUnlimitはキプロスでの取引の取り扱いを停止したと言われている。では、本当にワイズを通して引き出しができるようになると思いますか？

 
Pedro Potter #:

キプロスは金融規制をめぐってアメリカ当局の監視の目を強めており、そのためMetaQuotesのカードプロセッサーであるUnlimitは同国での取引の取り扱いを停止したとされている。では、本当にワイズを通して出金できるのだろうか？

私の知る限り、ワイズは英国に本拠を置いている。そしてまた、それは私のために働く。

試してみる価値はあると思う。

 
Andrey Khatimlianskii #:

私の知る限り、ワイズは英国に拠点を置いている。そしてまた、それは私のために働く。

試してみる価値はあると思う。

もちろん。
 
Pedro Potter #:

キプロスは金融規制をめぐってアメリカ当局の監視の目を強めており、そのためMetaQuotesのカードプロセッサーであるUnlimitは同国での取引の取り扱いを停止したとされている。では、本当にワイズを通して出金できるのだろうか？

彼らは明らかにそれを修正するつもりはないので、お金はこの時点で失われています。非常に多くの人々が3ヶ月以上お金を得ることができず、彼らは実際には彼らの支払いシステムであるにもかかわらず、人々を銀行のせいにしてゲームをするだけです。

 
Thomas Bradley Butler #:

多くの人が3ヶ月以上もお金を手にすることができず、銀行を非難する人々とのゲームに興じているだけだ。

すべての状況が彼らの手に負えなくなっているのだろう。公式発表がない以上、私たちにできることは推測することだけだ。
 

もしMQが8つの入金オプションを提供してアカウントを "トップアップ "できるのであれば、3つ以上の出金オプションを提供できるはずだ。

バイヤーが商品を 購入できるように入金するのは非常に簡単だが、セラーが稼いだ資金を引き出すのは非常に限られていて複雑だ。

MQにとって何が最優先事項なのか、それは私たちではないことは明らかだ。

 
Pedro Potter #:
すべての状況が彼らの手に負えなくなってしまったのだろう。公式声明がない以上、我々にできることは推測することだけだ

憶測などない。私は彼らと何度もチャットしたが、彼らがするのは話をそらし、同じことを繰り返すだけだ。もう3カ月以上経っている。そんなに長くはかからないよ

 
Nitin Raj #:

いつでも喜んでお手伝いします！

インドで引き出しの問題に直面している人は、これが資金を得るための最も迅速な方法です。

私もSBI銀行のビザデビットカードを使って資金を引き出そうとしていますが、うまくいきません。ICICI銀行の方法は、普通のインド人の個人銀行口座でも使えるのでしょうか？

