なぜですか？
すでにMQL5コミュニティ・ウォレットに 米ドルで入金し、商品やサービスを購入する際にそこから支払うことができます。
また、お金を稼いだ場合もウォレットに 入金され、そこから商品やサービスを購入することができます。
これは「MQL5コイン」を持つこととどう違うのでしょうか？それはすでに「コイン」であり、米ドルと同価値の単純なものです。
USDCは安定している
小言を言うな。あなたは以前、支払いについて議論するときはこのトピックに投稿するよう指示されていた。
しかし、あなたはそれを無視して一般セクションに投稿した。だから、明らかに、ここに投稿するよう再度思い出させるメッセージを添えて、あなたの投稿を削除しました。
私たちはここの普通のユーザーです。私たち司会者でさえ。だから、すでにここに投稿されたこと以上のことは何も知らない。
サービスデスク です。もし彼らに連絡したのなら、辛抱強く返事を待つしかない。このフォーラムにいる誰にもできることはありません。
今日のサポートチケットから：
今、PayPalはまたなくなりました。MQL5チームは他のどのような支払い方法、または引き出し方法と提携するのでしょうか。
以下はいくつかの提案です。
1. Perfect Money
2.AirTM
WebmoneyからPayPalへの送金にどのサイトを利用できるか教えてください。たとえ手数料で30%損をするとしても、残された唯一の支払い方法が他の国では機能しないため、私たちが今直面しているこの新しいMQL5の不都合をどのように解決できるでしょうか。
