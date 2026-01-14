記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 153

Fernando Carreiro #:

なぜですか？

すでにMQL5コミュニティ・ウォレットに 米ドルで入金し、商品やサービスを購入する際にそこから支払うことができます。

また、お金を稼いだ場合もウォレットに 入金され、そこから商品やサービスを購入することができます。

これは「MQL5コイン」を持つこととどう違うのでしょうか？それはすでに「コイン」であり、米ドルと同価値の単純なものです。

もし暗号コインがあれば、米国にいる個人にとっては引き出しやすくなる。コインは米ドルと1対1で直接リンクする必要はない。実際に価値が上がる可能性もあり、さらに魅力的なコインになる。ユーザーベースが拡大し、MQL5にはまた新しいビルが必要になるだろう。
 
USDCは安定している

 
モッズは現在、支払いに関する投稿を削除している。そして、Metaquotesはまだ応答していません。どなたか、いつ何らかの返答があるのか説明していただけませんか？なぜMetaquotesは顧客から支払いを受け続けているのでしょうか。Metaquotesはフォーラムのアカウントを持っています。従業員はどこにいるのですか？これは多くの人々にとって緊急の問題ですが、誰も気にしていないようです。
 
@Jesse Phipps #:

小言を言うな。あなたは以前、支払いについて議論するときはこのトピックに投稿するよう指示されていた。

しかし、あなたはそれを無視して一般セクションに投稿した。だから、明らかに、ここに投稿するよう再度思い出させるメッセージを添えて、あなたの投稿を削除しました。

Jesse Phipps#: いつ何らかの返答を期待できるのか、どなたか説明していただけませんか？なぜMetaquotesは顧客から支払いを受け続けているのでしょうか？

私たちはここの普通のユーザーです。私たち司会者でさえ。だから、すでにここに投稿されたこと以上のことは何も知らない。

Jesse Phipps#: 従業員はどこにいるのか？これは多くの人にとって緊急の問題ですが、誰も気にかけていないようです。

サービスデスク です。もし彼らに連絡したのなら、辛抱強く返事を待つしかない。このフォーラムにいる誰にもできることはありません。

 

今日のサポートチケットから：

 
Jesse Phipps #: 今日のサポートチケットから：
彼らは2ヶ月間、繰り返しこのようなことを言ってきた。彼らは解決策に取り組んでいると言いますが、2ヶ月も経っているので、どうしてそんなに時間がかかるのかわかりません。3Kの利益が出るまでお金が動かないだけかもしれない。
 
誰か、3000ドルの銀行送金がアメリカのユーザーに有効であることを確認できますか？
 
数年前、MQL5はもうPayPalとは提携しないと言っていましたが、なんと提携しました。
今、PayPalはまたなくなりました。MQL5チームは他のどのような支払い方法、または引き出し方法と提携するのでしょうか。
以下はいくつかの提案です。

1. Perfect Money
2.AirTM

WebmoneyからPayPalへの送金にどのサイトを利用できるか教えてください。たとえ手数料で30%損をするとしても、残された唯一の支払い方法が他の国では機能しないため、私たちが今直面しているこの新しいMQL5の不都合をどのように解決できるでしょうか。
 
信じたいものを信じればいい。私はビットコインで引退したので、暗号通貨が悪い考えだとは決して思わない。
