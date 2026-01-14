記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 152 1...145146147148149150151152153154155156157158159...184 新しいコメント jon41 2025.02.24 22:58 #1511 MQL5で50ドルを購入し、30ドル分を購入しようとしているのですが、支払いが完了しません。どうか助けてください。ありがとうございました。 Fernando Carreiro 2025.02.24 23:47 #1512 @jon41 #: MQL5で50ドルを購入し、30ドル分を追加購入したのですが、支払いが完了しません。どうか助けてください。ありがとうございます。 あなたのアカウントでは金融業務が制限されているのでしょうか？いずれにせよ、サービスデスクに 連絡する必要があります。 Tan Au Phuong 2025.02.25 00:32 #1513 プラットフォーム上でPayPalの入出金オプションが利用できなくなっていることに気づきました。このため、ユーザーがMQL5で財務や取引を管理するのは少々困難になっています。 私は2つの改善を提案したいと思います： MQL5アカウント間の資金移動を可能にする： コミュニティメンバー間で共同作業やサービス取引を行う際の利便性が向上します。 内部MQL5コインの導入： デジタル金融の時代において、プラットフォーム上の取引や支払いに内部コインを持つことは戦略的な動きとなる。 このコインは、取引コストの削減、処理時間の短縮、分散型金融（DeFi）エコシステムとの統合の可能性の拡大に役立つだろう。 MQL5チームがこれらの提案を検討し、ユーザーコミュニティにより良い体験をもたらすことを願っています。 ご清聴ありがとうございました！ Connor Michael Woodson 2025.02.25 03:03 #1514 @Jesse Phipps : サイト上のどの収益からも資金を引き出すことができません。毎回同じエラーメッセージ "Declined by issuing bank"Skrill virtual cardも同じエラーメッセージで使えません。アメリカの顧客はいつ引き出しが可能になりますか？ 私はアメリカではありませんが、デビットカードで試すと同じエラーメッセージが表示されます。Paypalはもう戻ってこないと聞いたのですが。 Fernando Carreiro 2025.02.25 03:06 #1515 @Jesse Phipps : サイト上のどの収益からも資金を引き出すことができません。毎回同じエラーメッセージ "Declined by issuing bank"Skrill virtual cardも同じエラーメッセージで使えません。米国の顧客はいつ引き出しが再び利用できるようになりますか？ 次の投稿を参照してください。また、別のトピックを作成する代わりに、ここで質問を続けてください... 取引、自動取引システム、テスト取引戦略に関するフォーラム記事 "支払いと支払方法 "の議論スコット・フレッドマン, 2025.02.24 13:47 ゴーンですが、出金できるようになるには資金が3000ドルになるまで待てと言われました。私は不満です。 Jesse Phipps 2025.02.25 03:13 #1516 Fernando Carreiro #: 次の投稿を参照してください。また、別のトピックを作成する代わりに、ここで質問を続けてください ... 3000ドル稼ぐまで待つしかないのですか？ Fernando Carreiro 2025.02.25 03:24 #1517 @Jesse Phipps #: では、3000ドルを稼ぐまで待つしかないのか？ 今のところ、MetaQuotesから公式な情報は出ていない。ユーザーによって共有されたサービスデスクの回答のスクリーンショットが、私たちが頼りにしているすべてです。 Thomas Bradley Butler 2025.02.25 13:12 #1518 彼らは解決策に取り組んでいると言うが、その間に利用できるのはオプションだけだ Lorentzos Roussos 2025.02.25 14:40 #1519 Au Phuong Tan #:プラットフォーム上でPayPalの入出金オプションが利用できなくなっていることに気づきました。このため、ユーザーがMQL5で財務や取引を管理するのは少々難しくなっています。私は2つの改善を提案したいと思います： MQL5アカウント間の資金移動を可能にする： コミュニティメンバー間で共同作業やサービス取引を行う際の利便性が向上します。 内部MQL5コインの 導入： デジタル金融の時代において、プラットフォーム上での取引や決済のための内部コインを持つことは戦略的な動きとなるでしょう。 このコインは、取引コストの削減、 処理時間の短縮、分散型金融（DeFi）エコシステムとの統合の可能性の拡大に役立つ可能性がある。 MQL5チームがこれらの提案を検討し、ユーザーコミュニティにより良い体験をもたらすことを期待する。ご清聴ありがとうございました！しかし、安定したコインである必要があります。そうでなければ、MQC（metaquotesコイン）で100ドル相当が支払われ、翌日には45ドルの価値になってしまうでしょう。 あるいは、多くのコインを保有している誰かが、コインの下に「敷物」を引いて（自分の供給分を売って）、トップ製品やシグナルをすべて安く買い占め、MQCコインを買い戻すこともできる。 Fernando Carreiro 2025.02.25 15:32 #1520 @Au Phuong Tan #: MQL5内部コインの導入： デジタル金融の時代において、プラットフォーム上の取引や決済のために内部コインを持つことは戦略的な動きとなるだろう。 このコインは、取引コストの削減、処理時間の短縮、分散型金融（DeFi）エコシステムとの統合の可能性の拡大に役立つだろう。 なぜか？ すでにMQL5コミュニティ・ウォレットに 米ドルで入金し、製品やサービスを購入する際にそこから支払うことができます。 そして、あなたがお金を稼いだときもウォレットに 入り、そこから製品やサービスを購入することができます。 これは「MQL5コイン」を持つこととどう違うのでしょうか？それはすでに「コイン」であり、米ドルと同価値の単純なものです。 1...145146147148149150151152153154155156157158159...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MQL5で50ドルを購入し、30ドル分を購入しようとしているのですが、支払いが完了しません。どうか助けてください。ありがとうございました。
あなたのアカウントでは金融業務が制限されているのでしょうか？いずれにせよ、サービスデスクに 連絡する必要があります。
プラットフォーム上でPayPalの入出金オプションが利用できなくなっていることに気づきました。このため、ユーザーがMQL5で財務や取引を管理するのは少々困難になっています。
私は2つの改善を提案したいと思います：
MQL5チームがこれらの提案を検討し、ユーザーコミュニティにより良い体験をもたらすことを願っています。
ご清聴ありがとうございました！
次の投稿を参照してください。また、別のトピックを作成する代わりに、ここで質問を続けてください...
3000ドル稼ぐまで待つしかないのですか？
今のところ、MetaQuotesから公式な情報は出ていない。ユーザーによって共有されたサービスデスクの回答のスクリーンショットが、私たちが頼りにしているすべてです。
しかし、安定したコインである必要があります。そうでなければ、MQC（metaquotesコイン）で100ドル相当が支払われ、翌日には45ドルの価値になってしまうでしょう。あるいは、多くのコインを保有している誰かが、コインの下に「敷物」を引いて（自分の供給分を売って）、トップ製品やシグナルをすべて安く買い占め、MQCコインを買い戻すこともできる。
なぜか？
すでにMQL5コミュニティ・ウォレットに 米ドルで入金し、製品やサービスを購入する際にそこから支払うことができます。
そして、あなたがお金を稼いだときもウォレットに 入り、そこから製品やサービスを購入することができます。
これは「MQL5コイン」を持つこととどう違うのでしょうか？それはすでに「コイン」であり、米ドルと同価値の単純なものです。