記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 152

MQL5で50ドルを購入し、30ドル分を購入しようとしているのですが、支払いが完了しません。どうか助けてください。ありがとうございました。


 
あなたのアカウントでは金融業務が制限されているのでしょうか？いずれにせよ、サービスデスクに 連絡する必要があります。

 

プラットフォーム上でPayPalの入出金オプションが利用できなくなっていることに気づきました。このため、ユーザーがMQL5で財務や取引を管理するのは少々困難になっています。

私は2つの改善を提案したいと思います：

  1. MQL5アカウント間の資金移動を可能にする：
    • コミュニティメンバー間で共同作業やサービス取引を行う際の利便性が向上します。
  2. 内部MQL5コインの導入：
    • デジタル金融の時代において、プラットフォーム上の取引や支払いに内部コインを持つことは戦略的な動きとなる。
    • このコインは、取引コストの削減、処理時間の短縮、分散型金融（DeFi）エコシステムとの統合の可能性の拡大に役立つだろう。

MQL5チームがこれらの提案を検討し、ユーザーコミュニティにより良い体験をもたらすことを願っています。

ご清聴ありがとうございました！

 
次の投稿を参照してください。また、別のトピックを作成する代わりに、ここで質問を続けてください...

取引、自動取引システム、テスト取引戦略に関するフォーラム

記事 "支払いと支払方法 "の議論

スコット・フレッドマン, 2025.02.24 13:47

ゴーンですが、出金できるようになるには資金が3000ドルになるまで待てと言われました。私は不満です。
 
今のところ、MetaQuotesから公式な情報は出ていない。ユーザーによって共有されたサービスデスクの回答のスクリーンショットが、私たちが頼りにしているすべてです。

 
彼らは解決策に取り組んでいると言うが、その間に利用できるのはオプションだけだ
 
しかし、安定したコインである必要があります。そうでなければ、MQC（metaquotesコイン）で100ドル相当が支払われ、翌日には45ドルの価値になってしまうでしょう。

あるいは、多くのコインを保有している誰かが、コインの下に「敷物」を引いて（自分の供給分を売って）、トップ製品やシグナルをすべて安く買い占め、MQCコインを買い戻すこともできる。
 
なぜか？

すでにMQL5コミュニティ・ウォレットに 米ドルで入金し、製品やサービスを購入する際にそこから支払うことができます。

そして、あなたがお金を稼いだときもウォレットに 入り、そこから製品やサービスを購入することができます。

これは「MQL5コイン」を持つこととどう違うのでしょうか？それはすでに「コイン」であり、米ドルと同価値の単純なものです。

