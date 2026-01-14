記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 151 1...144145146147148149150151152153154155156157158...184 新しいコメント Sergey Golubev 2025.02.20 14:59 #1501 @Peter Olutayo Oladele #: PayPalが削除されて以来、出金に成功していません。 あなたの国のユーザーがどのように出金しているのか聞いてみてもいいかもしれません（本当に国によって違うので）。 Peter Olutayo Oladele 2025.02.20 15:13 #1502 PayPalが削除されて以来、出金に成功していない。 Thomas Bradley Butler 2025.02.20 16:17 #1503 Peter Olutayo Oladele #: PayPalが削除されて以来、私は引き出しに成功していない。 いいえ、多くのカードを試しました。国によって違うので、ブロックされている国は使えない。 Dustin Vlok 2025.02.21 16:32 #1504 銀行カードへの引き出しに成功した人はいますか？ 私のお金は文字通りmql5で止まっていて、アクセスできません。 ウォレットに入金するための12のオプションがあるのに、引き出すための機能的で手頃なオプションがないのは驚きだ。 luco_mtb 2025.02.21 19:58 #1505 こんにちは。 PAYPALが削除される前日、私は249.90ドルをPAYPALで引き出しました。 しかし、お金は届かなかった。 翌日、そのお金は凍結されたままだった。 . チャットでは何も答えてくれません、 チャットでは、彼らは私に答えを与えることはありません。しかし、それは長い時間です。 チャットでは、私は答えられなかったチケットを開くことができました： Muhammad Elbermawi 2025.02.24 06:08 #1506 ちょっと質問なのですが、 銀行振り込みの最高額が4960.23$なのはなぜですか？ 5000$のように丸数字ではないのはなぜですか？ Eleni Anna Branou 2025.02.24 08:41 #1507 Muhammad Elbermawi #:ちょっと質問なのですが、 銀行振り込みの最高額が4960.23$なのはなぜですか？ 5000$のように丸数字ではないのはなぜですか？ 現在のMQL5口座残高が4990.23ドルであるためです。 30 USDは銀行引き出し手数料です。 Akshat Karma 2025.02.24 09:05 #1508 ペイパルの支払いオプションはどこにありますか？ Oleksandr Medviediev 2025.02.24 09:52 #1509 Akshat Karma #:ペイパルの支払いオプションはどこにありますか？ PayPalは（永久的に）誰でも利用できるものではなくなりました。 変更された場合は、通知されます。 詳細については、このスレッド "支払いと支払い方法 "をお読みください。 https://www.mql5.com/en/forum/ 4106 注意-1: このフォーラムは主に以下のことを目的としたものです： (i) アイデアの交換 (ii) 取引戦略、市場動向、MetaTrader機能、コーディングのヒントについて議論する。 (iii) その他の取引関連および市場関連のトピックについて意見を交換する。 注意-2 : 私たちは皆、あなたと同じ一般ユーザーであり、MetaQuotesの支払い業務に直接アクセスすることはできません。 Discussion of article "Payments and payment methods" - Payments and Payment methods are published: New article Payments and Payment Methods 2011.07.06MetaQuoteswww.mql5.com New article payments and payment methods is published: author: metaquotes. Question: if the payment was made by credit card, in case i wanted to prelevere what system i use. As i understand , you can't withdraw money with credit card system Scott Fredeman 2025.02.24 13:47 #1510 ゴーンなのに、資金が3000ドルになるまで引き出すのを待てと言うんだ。不愉快だ。 1...144145146147148149150151152153154155156157158...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
あなたの国のユーザーがどのように出金しているのか聞いてみてもいいかもしれません（本当に国によって違うので）。
PayPalが削除されて以来、私は引き出しに成功していない。
いいえ、多くのカードを試しました。国によって違うので、ブロックされている国は使えない。
銀行カードへの引き出しに成功した人はいますか？
私のお金は文字通りmql5で止まっていて、アクセスできません。
ウォレットに入金するための12のオプションがあるのに、引き出すための機能的で手頃なオプションがないのは驚きだ。
翌日、そのお金は凍結されたままだった。
チャットでは何も答えてくれません、
チャットでは、彼らは私に答えを与えることはありません。しかし、それは長い時間です。
チャットでは、私は答えられなかったチケットを開くことができました：
ちょっと質問なのですが、
銀行振り込みの最高額が4960.23$なのはなぜですか？
5000$のように丸数字ではないのはなぜですか？
現在のMQL5口座残高が4990.23ドルであるためです。
30 USDは銀行引き出し手数料です。
ペイパルの支払いオプションはどこにありますか？
PayPalは（永久的に）誰でも利用できるものではなくなりました。
変更された場合は、通知されます。
詳細については、このスレッド "支払いと支払い方法 "をお読みください。
https://www.mql5.com/en/forum/ 4106
注意-1: このフォーラムは主に以下のことを目的としたものです：
(i) アイデアの交換
(ii) 取引戦略、市場動向、MetaTrader機能、コーディングのヒントについて議論する。
(iii) その他の取引関連および市場関連のトピックについて意見を交換する。
注意-2 : 私たちは皆、あなたと同じ一般ユーザーであり、MetaQuotesの支払い業務に直接アクセスすることはできません。