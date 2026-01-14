記事"MQL5.community 支払いシステム"についてのディスカッション - ページ 151

@Peter Olutayo Oladele #: PayPalが削除されて以来、出金に成功していません。

あなたの国のユーザーがどのように出金しているのか聞いてみてもいいかもしれません（本当に国によって違うので）。

 
いいえ、多くのカードを試しました。国によって違うので、ブロックされている国は使えない。

 

銀行カードへの引き出しに成功した人はいますか？

私のお金は文字通りmql5で止まっていて、アクセスできません。

ウォレットに入金するための12のオプションがあるのに、引き出すための機能的で手頃なオプションがないのは驚きだ。

 
こんにちは。
PAYPALが削除される前日、私は249.90ドルをPAYPALで引き出しました。
しかし、お金は届かなかった。

翌日、そのお金は凍結されたままだった。

チャットでは何も答えてくれません、

チャットでは、彼らは私に答えを与えることはありません。しかし、それは長い時間です。

チャットでは、私は答えられなかったチケットを開くことができました：


 

ちょっと質問なのですが、

銀行振り込みの最高額が4960.23$なのはなぜですか？
5000$のように丸数字ではないのはなぜですか？


 
現在のMQL5口座残高が4990.23ドルであるためです。

30 USDは銀行引き出し手数料です。

 

ペイパルの支払いオプションはどこにありますか？

 
PayPalは（永久的に）誰でも利用できるものではなくなりました。

変更された場合は、通知されます。


詳細については、このスレッド "支払いと支払い方法 "をお読みください。

https://www.mql5.com/en/forum/ 4106


注意-1: このフォーラムは主に以下のことを目的としたものです：

(i) アイデアの交換

(ii) 取引戦略、市場動向、MetaTrader機能、コーディングのヒントについて議論する。

(iii) その他の取引関連および市場関連のトピックについて意見を交換する。

注意-2 : 私たちは皆、あなたと同じ一般ユーザーであり、MetaQuotesの支払い業務に直接アクセスすることはできません。

ゴーンなのに、資金が3000ドルになるまで引き出すのを待てと言うんだ。不愉快だ。

