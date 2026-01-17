記事"メタトレーダー5における検証の原則"についてのディスカッション - ページ 2 12345 新しいコメント Alexander 2011.03.30 19:00 #11 Rosh: Technical Indicators またはIndicatorCreate() の関数によって作成されたすべてのインジケータ... "をお読みください。ありがとうございました。 Samuel Olowoyo 2011.07.29 19:30 #12 この素晴らしい記事を読んでいたのですが、どこかにタイプミスがあったようです。//+------------------------------------------------------------------+ |エキスパート初期化関数| //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- bool hidden=IndicatorRelease(handle_ind); if(hided) Print("IndicatorRelease() successfully completed"); else Print("IndicatorRelease() returned false. Error code ",GetLastError()); }私は、あなたが「if(hided) Print...」ではなく「if(hidden) Print......」とタイプしたかったのではないかと考えています。//+------------------------------------------------------------------+ |エキスパート初期化関数| //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- bool hidden=IndicatorRelease(handle_ind); if(hidden) Print("IndicatorRelease() successfully completed"); else Print("IndicatorRelease() returned false. Error code ",GetLastError()); }記事をありがとう。サム 削除済み 2011.08.13 14:29 #13 なぜ「テストの基本」の記事には、ALL が何から始めるかについて一言も書かれていないのでしょうか？ 私は、ForexTesterのような手動戦略のテストについて話しているのです。少なくとも、注文の設定/実行/変更はできませんが、ティック（少なくともバーチャート）と、インジケータを見たり、タイムフレームを切り替えて「リアルタイム」チャートを作成する機能があります。 削除済み 2011.08.13 14:44 #14 ExpertMACD Expert Advisor（「ビルトイン」）を、以前に保存したテンプレートtester.tpl（2つのインジケーターウィンドウ）でテストを 開始すると、最初のウィンドウがExpert AdvisorのMACDインジケーターとテンプレートのインジケーターが重なってしまいます。このように設計されているのでしょうか？他のExpert Advisorは確認していません。本日MTのバージョンを更新しました。 Renat Fatkhullin 2011.08.13 16:04 #15 VladMih:なぜ「テストの基本」の記事には、ALLがどこから始めるかについて一言も書かれていないのでしょうか？ 私は、ForexTesterのような手動戦略のテストについて話しているのです。少なくとも、注文の設定/実行/変更はできませんが、ティック（少なくともバーチャートのみ）やインジケータを見たり、タイムフレームを切り替えてリアルタイムチャートを作成する機能はあります。なぜなら、自動売買システムのテストについて話しているからです。テンプレートにインジケーターを表示するソリューションは一時的なもので、すぐにビジュアライゼーション中にインジケーターが自動的に表示されるようになります。 削除済み 2011.08.13 17:01 #16 Renat:自動売買システムのテストについて話しているからです。テンプレートにインジケータを使用したソリューションは一時的なもので、すぐにビジュアライゼーション中にインジケータが自動的に表示されるようになります。1.1.理解していますが、記事のタイトルにはありません。 また、「手動システムのテストに関する話」はどこで読むのでしょうか？どこにも？申し訳ないが、「プログラマーでない者はトレーダーでない」（「人間でない」とまでは言わないまでも）ようなことが判明した。これは「党の方針」なのだろうか？このままなのか、それとも凡人向けに何か計画されているのか。凡人向けとか...。2.わかっていませんね。自動で表示されますが、EAのインジケーターはテスターのテンプレートのインジケーターに重なっています。ただし、一時的に重なっているのであれば、もちろん議論することはありません。 Yedelkin 2012.07.30 13:40 #17 Моделирование времени в тестере テスト中、ローカル時間TimeLocal() は常にサーバー時間TimeTradeServer() と等しい。また、サーバー時刻は常に GMT 時刻に対応する時刻 -TimeGMT()- と等しくなります。したがって、これらの関数はすべて、テスト中に同じ時刻を生成します。 このように、テスト中は「サーバー時間」== TimeTradeServer() == TimeGMT()と表示されます。 同時に、MQデモ口座に関するフォーラムでは、「MQサーバー時間」==「平均ヨーロッパ時間」== GMT+1と表示されています。 私のラップトップ（ビルド674）でスクリプトをオフラインで実行したところ、TimeTradeServer() == TimeGMT()と表示されました。 MQサーバー時間」== TimeGMT()であり、GMT+1ではないと結論付けてよろしいでしょうか？ Rashid Umarov 2012.07.30 13:58 #18 物事は浮き沈みし、変化する。昔はこうだったのにВ то же время, на форуме в отношении демо-счетов MQ утверждалось, что "серверное время MQ" == "среднеевропейское время" == GMT+1.今はこうだTimeTradeServer()== TimeGMT() Yedelkin 2012.07.30 14:12 #19 ご説明ありがとうございます！つまり、デモ口座の場合、"サーバー時間MQ" ==TimeGMT(). Yedelkin 2012.09.09 14:39 #20 Расчет индикаторов при тестированииリアルタイムモードでは、インディケータ値は各ティックで計算されます。テスターは、経済的な指標計算モデルを採用しています。指標は、Expert Advisorが実行のために起動される直前にのみ再計算されます。つまり、インジケータ値の再計算は、OnTick ()、OnTrade()、OnTimer()関数を呼び出す前に 実行されます。 特定のイベントハンドラにインジケータ呼び出しがあるかどうかに関係なく、iCustom() またはIndicatorCreate ( ) 関数によってハンドルが作成されたすべてのインジケータは、イベントハンドラ関数を呼び出す前に 再計算されます。したがって、"All ticks" モードでテストする場合、OnTick() の各呼び出しの前に インディケータの計算が実行されます。EventSetTimer() 関数を使用してExpert Advisorでタイマーを有効にすると、OnTimer() ハンドラーの各呼び出しの前に インジケーターが再計算されます。記事によると、インジケータの値は3つの関数（イベントハンドラ）を呼び出す前に再計算されます。私のExpert Advisorにはこれらの関数はありません。計算は他のシンボルのチャートにアタッチされたインジケータによって実行されます。 テスターではすべてが多かれ少なかれ計算されているようです。 他のシンボルにぶら下がっているインジケータはどの瞬間に再計算されるのでしょうか？ Expert Advisor に OnTick() 関数がない場合でも、NewTickイベントが送信されるたびに計算されるの でしょうか？もしそうなら、インジケータは他のシンボルのティックの頻度で再計算されるのでしょうか？ 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
Technical Indicators またはIndicatorCreate() の関数によって作成されたすべてのインジケータ... "をお読みください。
ありがとうございました。
この素晴らしい記事を読んでいたのですが、どこかにタイプミスがあったようです。
私は、あなたが「if(hided) Print...」ではなく「if(hidden) Print......」とタイプしたかったのではないかと考えています。
記事をありがとう。
サム
なぜ「テストの基本」の記事には、ALL が何から始めるかについて一言も書かれていないのでしょうか？
私は、ForexTesterのような手動戦略のテストについて話しているのです。少なくとも、注文の設定/実行/変更はできませんが、ティック（少なくともバーチャート）と、インジケータを見たり、タイムフレームを切り替えて「リアルタイム」チャートを作成する機能があります。
ExpertMACD Expert Advisor（「ビルトイン」）を、以前に保存したテンプレートtester.tpl（2つのインジケーターウィンドウ）でテストを 開始すると、最初のウィンドウがExpert AdvisorのMACDインジケーターとテンプレートのインジケーターが重なってしまいます。このように設計されているのでしょうか？
他のExpert Advisorは確認していません。本日MTのバージョンを更新しました。
なぜなら、自動売買システムのテストについて話しているからです。
テンプレートにインジケーターを表示するソリューションは一時的なもので、すぐにビジュアライゼーション中にインジケーターが自動的に表示されるようになります。
1.1.理解していますが、記事のタイトルにはありません。
また、「手動システムのテストに関する話」はどこで読むのでしょうか？どこにも？申し訳ないが、「プログラマーでない者はトレーダーでない」（「人間でない」とまでは言わないまでも）ようなことが判明した。これは「党の方針」なのだろうか？このままなのか、それとも凡人向けに何か計画されているのか。凡人向けとか...。
2.わかっていませんね。自動で表示されますが、EAのインジケーターはテスターのテンプレートのインジケーターに重なっています。
ただし、一時的に重なっているのであれば、もちろん議論することはありません。
Моделирование времени в тестере
テスト中、ローカル時間TimeLocal() は常にサーバー時間TimeTradeServer() と等しい。また、サーバー時刻は常に GMT 時刻に対応する時刻 -TimeGMT()- と等しくなります。したがって、これらの関数はすべて、テスト中に同じ時刻を生成します。
このように、テスト中は「サーバー時間」== TimeTradeServer() == TimeGMT()と表示されます。 同時に、MQデモ口座に関するフォーラムでは、「MQサーバー時間」==「平均ヨーロッパ時間」== GMT+1と表示されています。
私のラップトップ（ビルド674）でスクリプトをオフラインで実行したところ、TimeTradeServer() == TimeGMT()と表示されました。 MQサーバー時間」== TimeGMT()であり、GMT+1ではないと結論付けてよろしいでしょうか？
物事は浮き沈みし、変化する。昔はこうだったのに
В то же время, на форуме в отношении демо-счетов MQ утверждалось, что "серверное время MQ" == "среднеевропейское время" == GMT+1.
今はこうだ
TimeTradeServer()== TimeGMT()
ご説明ありがとうございます！つまり、デモ口座の場合、"サーバー時間MQ" ==TimeGMT().
Расчет индикаторов при тестировании
リアルタイムモードでは、インディケータ値は各ティックで計算されます。テスターは、経済的な指標計算モデルを採用しています。指標は、Expert Advisorが実行のために起動される直前にのみ再計算されます。つまり、インジケータ値の再計算は、OnTick ()、OnTrade()、OnTimer()関数を呼び出す前に 実行されます。
特定のイベントハンドラにインジケータ呼び出しがあるかどうかに関係なく、iCustom() またはIndicatorCreate ( ) 関数によってハンドルが作成されたすべてのインジケータは、イベントハンドラ関数を呼び出す前に 再計算されます。
したがって、"All ticks" モードでテストする場合、OnTick() の各呼び出しの前に インディケータの計算が実行されます。EventSetTimer() 関数を使用してExpert Advisorでタイマーを有効にすると、OnTimer() ハンドラーの各呼び出しの前に インジケーターが再計算されます。
記事によると、インジケータの値は3つの関数（イベントハンドラ）を呼び出す前に再計算されます。私のExpert Advisorにはこれらの関数はありません。計算は他のシンボルのチャートにアタッチされたインジケータによって実行されます。 テスターではすべてが多かれ少なかれ計算されているようです。
他のシンボルにぶら下がっているインジケータはどの瞬間に再計算されるのでしょうか？ Expert Advisor に OnTick() 関数がない場合でも、NewTickイベントが送信されるたびに計算されるの でしょうか？もしそうなら、インジケータは他のシンボルのティックの頻度で再計算されるのでしょうか？