記事"メタトレーダー5における検証の原則"についてのディスカッション - ページ 5 12345 新しいコメント fxsaber 2021.01.15 01:43 #41 Renat Fatkhullin:- プロセッサーのコアを増やしますが、オプティマイザーにすべてのコアをロードしないでください。 なぜこれをオプティマイザーの標準設定に含めないのか？ 多くの人がフリーズしなくなり、苦情も減るだろう。 lasleon 2021.01.15 10:09 #42 Renat Fatkhullin: 簡単なことだ： - プロセッサーのコアを増やすが、オプティマイザーにすべてのコアをロードせず、最小限のコアを2、3個残す。 - CPUの周波数を上げる - 端末とテスターのシステムキャッシュを保持するための最大メモリ - SSD、できればNVMe ありがとうございます。 Isaa Souza 2021.02.10 12:50 #43 グッド Antônio Castro 2021.06.24 18:58 #44 Isaa Souza: グッド ありがとう exes86 2024.03.04 15:48 #45 同僚、MT5で、完了時にオープンポジションを持っていたパスを考慮せずに、どのように迅速に最適化 できるのか理解できません。この場合、テスターはそのようなポジションをクローズし、総残高は資金と等しくなり（損失は確定）、ストラテジーは利益が出たらポジションをクローズすることを意味します。 Andrew Shirley 2026.01.17 10:34 #46 僕の最適化には24時間かかることもあるんだけど、これを数分に短縮できるかな？ 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜこれをオプティマイザーの標準設定に含めないのか？多くの人がフリーズしなくなり、苦情も減るだろう。
簡単なことだ：
ありがとうございます。
グッド