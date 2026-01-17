記事"メタトレーダー5における検証の原則"についてのディスカッション - ページ 5

Renat Fatkhullin:
- プロセッサーのコアを増やしますが、オプティマイザーにすべてのコアをロードしないでください

なぜこれをオプティマイザーの標準設定に含めないのか？

多くの人がフリーズしなくなり、苦情も減るだろう。
 
Renat Fatkhullin:
簡単なことだ：
- プロセッサーのコアを増やすが、オプティマイザーにすべてのコアをロードせず、最小限のコアを2、3個残す。
- CPUの周波数を上げる
- 端末とテスターのシステムキャッシュを保持するための最大メモリ
- SSD、できればNVMe


ありがとうございます。

 
グッド
 
Isaa Souza:
グッド
ありがとう
 
同僚、MT5で、完了時にオープンポジションを持っていたパスを考慮せずに、どのように迅速に最適化 できるのか理解できません。この場合、テスターはそのようなポジションをクローズし、総残高は資金と等しくなり（損失は確定）、ストラテジーは利益が出たらポジションをクローズすることを意味します。
 
僕の最適化には24時間かかることもあるんだけど、これを数分に短縮できるかな？
