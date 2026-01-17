記事"メタトレーダー5における検証の原則"についてのディスカッション
Custom max "基準で最適化する場合、常に局所最大値が探索されることを覚えておく必要がある。ローカル・ミニマムを見つけるには、функции OnTester 関数の計算値の逆数を返します：
return(1/значение_функции);
を使用することをお勧めします。
return(-значение_функции);
を使用する方がよいですし、ゼロ除算にぶつかるかもしれません。
Urain:そうだね。提案に感謝する！
Необходимо помнить, что при оптимизации по критерию "Custom max" всегда ищется локальный максимум. Для поиска локального минимума можно из функции OnTester ..........
ローカル」は「グローバル」に置き換えるべきである。指定された範囲内で検索されるのは、グローバルな極値である。
joo:一概には言えない。一方では、最適化は大域的極限が見つかることを保証するものではない。
Rosh:局所的極値か大域的極値かは別問題である。しかし、探索されるのは大域的極値であり、それこそが最適化の要点なのである。
Rosh:追加
iAlligator(...) とIndicatorCreate(...)を使って インジケーターハンドル(例えばアリゲーター)を作成する際の違いを教えて ください。
slyusar:ハンドルに「タッチによる」違いはありません。しかし、これは記事のテーマではありません。
Rosh:
手触りによる違いという意味ではなくて......。
あなたはこう書いている：
"特定のイベントハンドラにインジケータ呼び出しがあるかどうかにかかわらず、iCustom() またはIndicatorCreate() によってハンドルが作成されたすべてのインジケータは、イベントハンドラ関数が呼び出される前に強制的に再計算されます。"
質問
なぜiAlligator() で作成されたハンドルは 再計算されないのか、 IndicatorCreate() と何が違うのか、何が よくて何が悪いのか、何を使うべきなのか、なぜなのか。
Technical Indicators またはIndicatorCreate() の関数によって作成されたすべてのインジケータ..." を読み取る。
新しい記事 メタトレーダー5における検証の原則 はパブリッシュされました:
メタトレーダー5の3つの検証モードの違いは何でしょうか、また、特に何が求められているのでしょうか？複数手段で同時にトレードを行うEAの検証は、どのように行われるのでしょうか？検証中は、いつどのようにしてインディケータの値が計算され、イベントはどのように処理されるのでしょうか？「始値オンリー」モードの検証中に、異なる金融商品のバーを同期させるにはどうしたらいいでしょうか？本稿ではこれらをはじめとする、多くの質問に答えてみます。
作者: MetaQuotes Software Corp.