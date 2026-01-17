記事"メタトレーダー5における検証の原則"についてのディスカッション - ページ 3 12345 新しいコメント --- 2012.09.09 14:59 #21 Yedelkin: Expert AdvisorがOnTick()関数を持っていなくても、NewTickイベントが送信されるたびに計算が行われるの ですか？もしそうなら、インジケータは別のシンボルのティック頻度で再計算されることがわかりますか？ はい Yedelkin 2012.09.09 15:02 #22 sergeev: はい。 ありがとう！これはニュースだ！ --- 2012.09.09 17:22 #23 Yedelkin: ありがとう！それがニュースだ！驚くようなことではありません。チャート上にExpert Advisorがあっても、インディケータが計算されないわけではありません :)ティック到着イベントは、インジケータが計算された後に発生するということですね。つまり、まず計算が行われ、次に呼び出しが行われます。しかし、イベントを処理しなければ、インジケータは計算されたままです。 Yedelkin 2012.09.09 17:30 #24 sergeev:しかし、イベントが処理されなくても、インジケータは計算されます。 はい、しかし私の場合、インジケータの計算は 別のシンボル（Expert Advisor自体がアタッチされているシンボル）のティックの到着と同期します。これが驚きでした。 --- 2012.09.09 17:49 #25 Yedelkin: はい、しかし私の場合、インジケータの計算は、別のシンボル（Expert Advisor自体がアタッチされているシンボル）のティックの到着と同期します。これが驚きでした。要は、テスターの話なら、オブジェクトからのチャートイベントは......？そんなのあったっけ？1ヶ月前にはなかったと思うのですが、もしかしたら私が見ていないだけで何かが変わったのでしょうか？ということは、テスターでは、チャート・イベントの エキスパートだけでは機能しないことになります。 Yedelkin 2012.09.09 18:19 #26 sergeev:テスターのことを言うのであれば、オブジェクトからのイベントをチャートに...。そういったものはあるのでしょうか？ 1ヶ月前にはなかったと思うのですが、私が見ていないだけで何か変わったのでしょうか？テスターのチャート・イベントだけでは、エキスパートが機能しないでしょう。 オブジェクトからのチャート・イベントはありません。インジケータは、カスタム・イベントを使って 計算された値を定期的に送信するだけです（Lizarがこのアイデアを提案したことがあります）。このアイデア自体はテスターで動作します。 --- 2012.09.09 19:26 #27 Yedelkin: テスターのアイデア自体は機能している。もしすべてがうまくいくのであれば、あなたのコードのどこに問題があるのでしょうか？OnCalculationはチェックを行うには遠いですか？ Yedelkin 2012.09.09 19:45 #28 sergeev:すべてがうまくいくなら、コードのどこに問題があるのですか？ コードに問題はありません。上記の場合、インジケータは別の シンボルのティックの頻度でテスターで再計算されるという私の推測を確認していただきました。つまり、インジケータは、各インジケータがそれ自身のシンボルにあるときにテスターが生成する頻度とは異なる頻度で再計算されるということです。さて、何を確認すればよいのでしょうか。もちろん、あなたの確認が正しければの話ですが :) --- 2012.09.09 21:04 #29 Yedelkin: コードに問題はありません。上記のケースでは、インジケータは別の シンボルのティック頻度でテスターで再計算されるという私の推測を確認していただきました。つまり、インジケータは、各インジケータがそれ自身のシンボルにある場合にテスターで生成される頻度とは異なる頻度で再計算されるということです。さて、何を確認すればよいのでしょうか。もちろん、あなたの確認が正しければですが :) 信頼するが、検証する :) Liping Wang 2012.09.19 02:01 #30 素晴らしい記事だ！ 12345 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
はい。
ありがとう！それがニュースだ！
驚くようなことではありません。
チャート上にExpert Advisorがあっても、インディケータが計算されないわけではありません :)
ティック到着イベントは、インジケータが計算された後に発生するということですね。
つまり、まず計算が行われ、次に呼び出しが行われます。しかし、イベントを処理しなければ、インジケータは計算されたままです。
しかし、イベントが処理されなくても、インジケータは計算されます。
はい、しかし私の場合、インジケータの計算は、別のシンボル（Expert Advisor自体がアタッチされているシンボル）のティックの到着と同期します。これが驚きでした。
要は、テスターの話なら、オブジェクトからのチャートイベントは......？そんなのあったっけ？
1ヶ月前にはなかったと思うのですが、もしかしたら私が見ていないだけで何かが変わったのでしょうか？
ということは、テスターでは、チャート・イベントの エキスパートだけでは機能しないことになります。
テスターのことを言うのであれば、オブジェクトからのイベントをチャートに...。そういったものはあるのでしょうか？
1ヶ月前にはなかったと思うのですが、私が見ていないだけで何か変わったのでしょうか？
テスターのチャート・イベントだけでは、エキスパートが機能しないでしょう。
テスターのアイデア自体は機能している。
もしすべてがうまくいくのであれば、あなたのコードのどこに問題があるのでしょうか？
OnCalculationはチェックを行うには遠いですか？
すべてがうまくいくなら、コードのどこに問題があるのですか？
コードに問題はありません。上記のケースでは、インジケータは別の シンボルのティック頻度でテスターで再計算されるという私の推測を確認していただきました。つまり、インジケータは、各インジケータがそれ自身のシンボルにある場合にテスターで生成される頻度とは異なる頻度で再計算されるということです。さて、何を確認すればよいのでしょうか。もちろん、あなたの確認が正しければですが :)
素晴らしい記事だ！