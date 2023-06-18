エラー、バグ、質問 - ページ 599 1...592593594595596597598599600601602603604605606...3185 新しいコメント --- 2011.12.12 23:40 #5981 alexx_v: アレクセイ、こういうインジケーターの不具合はたまにあるんですよ。プロパティを開いて適用するまで、スタート時にドル線が描かれるだけで終わってしまうことがあります。履歴はすべてのTF/通貨についてダウンロードされますか？使用通貨数が少ない場合、初回にすべて描画されるのでしょうか？ 削除済み 2011.12.12 23:46 #5982 Graff:インジケーターを見てみました。どうやらMT4からコードのブロックを受け継いだようです。これを無効にする、つまりインプで指定したミューウイングの期間を他の値を追加せずに使用するようなオプションをつけたバージョンをリリースすることは可能でしょうか？ MT4版では、コードにこれがなく、このブロックは別のインジケーターのものです。 削除済み 2011.12.12 23:49 #5983 sergeev:履歴はすべてのTF/通貨についてダウンロードされるのですか？通貨数が少ない場合、初回はすべて描画されるのでしょうか？ そう、歴史はそこにあるのです。全体としては正常に描画されていたのですが、接続が切れた後に起こったのだと思います。しかも、初回は全通貨を引き当てます。 --- 2011.12.13 00:30 #5984 Graff:インジケーターを見てみました。どうやらMT4からコードのブロックを受け継いだようです。この指標は、完全にalexx_vさんがあげたものを 参考にしています。素人っぽい変更はしないでくれって渡されたのと同じです。つまり、インプで指定されたミュービングピリオドを、他の値を追加することなく使用するためのインジケータですか？ 変更できないのですが、MT4版ではTFによる累積で期間に加算して計算されています。 削除済み 2011.12.13 10:24 #5985 alexx_v: ああ、話があるんだ。全体としては普通に描かれていたのですが、接続が切れた後に起こったのだと思います。そして初回から全通貨を引き当てます。今、端末が休憩後にサーバーとの通信を再確立する音がしたので調べたら、また不具合が発生している。 --- 2011.12.13 13:36 #5986 alexx_v:今、端末が休憩後にサーバーと再接続している音がしたので調べたら、また不具合が出ていたんですね。別のサーバーに再接続することでなんとか解決しました。今、考えているところです。 --- 2011.12.13 16:48 #5987 sergeev:別のサーバーに再接続することで何とか解決しました。今、考えているところです。という質問に対して、SeriesInfoIXXXがバー数を要求する際に0を返し、4401エラーを返していたことが判明しました。そこで、今はこのエラーが発生したときに再計算するようにインジケータを設定しています。 ファイル: CCFp.ex5 53 kb 削除済み 2011.12.13 17:24 #5988 わかりました、気をつけます。 Mykola Demko 2011.12.13 18:34 #5989 papaklass:配列の要素への 参照は可能ですか？その場合、どうすればいいのでしょうか？ 例えば、ある配列の最大要素がある領域で高いことを発見したことがあります。配列の終端からの相対的な混合を覚えておき、他のセクションの最大値を探し続ける必要があるのです。配列の要素をすべて調べたら、これらのリンクを使って、見つけた要素を取り出すことになります。バブルソートというソートがありますが、このソートには永続 ソートという用語があります（ググってみてください）。永続ソートなので、値のソートの代わりにインデックスソートを適用すれば、手元には手つかずのオリジナルの配列と、データがソートされたインデックス配列があることになります。インデックスソーティングの分野で、私は多くの経験を持っていますが、インデックスソーティングの分野で、私は多くの経験を持っています。 --- 2011.12.13 18:57 #5990 papaklass:配列の要素への 参照は可能ですか？その場合、どうすればいいのでしょうか？ 例えば、ある配列の最大要素がある領域で高いことを発見したことがあります。配列の終端からの相対的な混合を覚えておき、他のセクションで他の最大値を探し続ける必要があります。配列の要素をすべて調べたら、これらのリンクを使って、見つけた要素を取り出すことになります。要素がクラスの形式であれば、可能です。数字だけなら、同じような大きさの配列を作り、そこにインデックスを順番に書き込んでいきます。 1...592593594595596597598599600601602603604605606...3185 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
アレクセイ、こういうインジケーターの不具合はたまにあるんですよ。
プロパティを開いて適用するまで、スタート時にドル線が描かれるだけで終わってしまうことがあります。
履歴はすべてのTF/通貨についてダウンロードされますか？
使用通貨数が少ない場合、初回にすべて描画されるのでしょうか？
インジケーターを見てみました。どうやらMT4からコードのブロックを受け継いだようです。
これを無効にする、つまりインプで指定したミューウイングの期間を他の値を追加せずに使用するようなオプションをつけたバージョンをリリースすることは可能でしょうか？
この指標は、完全にalexx_vさんがあげたものを 参考にしています。素人っぽい変更はしないでくれって渡されたのと同じです。
つまり、インプで指定されたミュービングピリオドを、他の値を追加することなく使用するためのインジケータですか？
ああ、話があるんだ。全体としては普通に描かれていたのですが、接続が切れた後に起こったのだと思います。そして初回から全通貨を引き当てます。
今、端末が休憩後にサーバーとの通信を再確立する音がしたので調べたら、また不具合が発生している。
別のサーバーに再接続することでなんとか解決しました。今、考えているところです。
という質問に対して、SeriesInfoIXXXがバー数を要求する際に0を返し、4401エラーを返していたことが判明しました。
そこで、今はこのエラーが発生したときに再計算するようにインジケータを設定しています。
配列の要素への 参照は可能ですか？その場合、どうすればいいのでしょうか？
例えば、ある配列の最大要素がある領域で高いことを発見したことがあります。配列の終端からの相対的な混合を覚えておき、他のセクションの最大値を探し続ける必要があるのです。配列の要素をすべて調べたら、これらのリンクを使って、見つけた要素を取り出すことになります。
バブルソートというソートがありますが、このソートには永続 ソートという用語があります（ググってみてください）。永続ソートなので、値のソートの代わりにインデックスソートを適用すれば、手元には手つかずのオリジナルの配列と、データがソートされたインデックス配列があることになります。
要素がクラスの形式であれば、可能です。
数字だけなら、同じような大きさの配列を作り、そこにインデックスを順番に書き込んでいきます。